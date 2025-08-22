Los organizadores de las Fiestas de Octubre acaban de anunciar una nueva lista de artistas que se suman a la programación del Foro Principal, entre los que destacan Belinda, Camila, Grupo Frontera, Icons of Classic Rock, entre otros.Cabe recordar que el acceso a la zona general del recinto es completamente gratuito con la compra del boleto de acceso a la feria.Los organizadores también ofrecen la venta de boletos exclusivos en áreas especiales ubicadas frente al escenario, que ofrecen una mejor vista y mayor comodidad.Si quieres garantizar tu lugar y tener una mejor experiencia visual y sonora por la cercanía con los artistas, esto es lo que debes saber para adquirir tus boletos.4 de octubre: Icons of Classic Rock5 de octubre: Banda El Recodo9 de octubre: Camila19 de octubre: Belinda21 de octubre: Grupo Pesado23 de octubre: Piso 2125 de octubre: Grupo Frontera31 de octubre: Intocable1 de noviembre: Bad Gyal4 de noviembre: La Arrolladora Banda el LimónLa preventa de boletos preferentes para los artistas anunciados recientemente estará disponible a partir del domingo 24 de agosto en la página oficial de Ticketmaster.En esta edición, el 55% del aforo total del auditorio estará destinada a la zona general, lo que equivale a cerca de 4 mil asientos por concierto.1. Ingresa al sitio oficial de Ticketmaster.2. Busca los conciertos de Fiestas de Octubre y accede al de tu interés. Selecciona la zona en la que quieres estar.3. Ingresa el número de boletos en tu compra. Recuerda que el máximo es de 6 por persona.4. Realiza el pago, recibirás tus boletos vía correo electrónico. El costo final del boleto incluirá el acceso general a la feria.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB