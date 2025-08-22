Los organizadores de las Fiestas de Octubre acaban de anunciar una nueva lista de artistas que se suman a la programación del Foro Principal, entre los que destacan Belinda, Camila, Grupo Frontera, Icons of Classic Rock, entre otros.

Cabe recordar que el acceso a la zona general del recinto es completamente gratuito con la compra del boleto de acceso a la feria.

Los organizadores también ofrecen la venta de boletos exclusivos en áreas especiales ubicadas frente al escenario, que ofrecen una mejor vista y mayor comodidad.

Si quieres garantizar tu lugar y tener una mejor experiencia visual y sonora por la cercanía con los artistas, esto es lo que debes saber para adquirir tus boletos.

Nuevos artistas anunciados para el Foro Principal de las Fiestas de Octubre 2025

4 de octubre: Icons of Classic Rock

5 de octubre: Banda El Recodo

9 de octubre: Camila

19 de octubre: Belinda

21 de octubre: Grupo Pesado

23 de octubre: Piso 21

25 de octubre: Grupo Frontera

31 de octubre: Intocable

1 de noviembre: Bad Gyal

4 de noviembre: La Arrolladora Banda el Limón

¿A partir de cuándo estará disponible la preventa de boletos para el Foro Principal?

La preventa de boletos preferentes para los artistas anunciados recientemente estará disponible a partir del domingo 24 de agosto en la página oficial de Ticketmaster.

En esta edición, el 55% del aforo total del auditorio estará destinada a la zona general, lo que equivale a cerca de 4 mil asientos por concierto.

¿Cómo comprar boletos para el Foro Principal de las Fiestas de Octubre?

1. Ingresa al sitio oficial de Ticketmaster.

2. Busca los conciertos de Fiestas de Octubre y accede al de tu interés. Selecciona la zona en la que quieres estar.

3. Ingresa el número de boletos en tu compra. Recuerda que el máximo es de 6 por persona.

4. Realiza el pago, recibirás tus boletos vía correo electrónico. El costo final del boleto incluirá el acceso general a la feria.

