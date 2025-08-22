Austin Butler cuenta las consecuencias del agotamiento laboral

Tras ser nominado al máximo galardón de la Academia de Estados Unidos, Austin Butler se ha mantenido trabajando en varios proyectos. A causa de esto, el actor contó que sufrió un episodio de ceguera temporal.

El terrible momento fue narrado por el también cantante estadounidense en una entrevista con la revista Men's Health. Butler sufrió este incidente durante la filmación de su película The Bikeriders (El club de los vándalos).

Butler reveló que, durante la filmación de The Bikeriders, sufrió una ceguera temporal que duró algunos minutos luego de levantarse de un vuelo que aterrizaba en Cincinnati, Ohio, justo cuando comenzaba la producción del filme.

"De repente sentí una sensación de euforia y, de verdad, pensé que me moría", contó.

La estrella atribuyó este episodio a la falta de sueño , pues recuperó poco a poco la visión mientras se dirigía al set, donde continuó trabajando el resto del día. Además, señaló que sintió como si le "estuvieran chupando la vida".

La estrella de la cinta Elvis agradeció a la actriz Laura Dern por ayudarlo a mejorar su método de actuación, el cual describe como un "proceso tortuoso".

" Me ayuda cada vez más a comprender que se puede salir de esta situación , y que tal vez partes de uno se han curado, sintetizado y metabolizado. Puede ser terapéutico, en cierto modo", explicó.

Ahora Austin Butler prioriza su salud y descanso en medio de su apretada agenda. Actualmente está trabajando en la película Caught Stealing, dirigida por Darren Aronofsky. Además, está involucrado en una adaptación de la novela Deep Cuts , junto a Saoirse Ronan, que será producida por el estudio A24.

La película de comedia negra y wéstern, estrenada el pasado 14 de agosto, presenta la historia de una pareja que se queda atrapada en Eddington , un pequeño pueblo de Nuevo México durante la pandemia. No obstante, un enfrentamiento entre el sheriff (Joaquin Phoenix) y el alcalde (Pedro Pascal) desata el caos entre los vecinos. Austin Butler interpreta a Vernon Jefferson Peak en el filme dirigido por Ari Aster.

