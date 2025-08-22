Este viernes 22 de agosto, Netflix, estrena nuevos contenidos en su programación del mes. Conoce cuáles son las nuevas historias que ya están disponibles a partir de hoy en la plataforma de streaming, elige la mejor para ti y disfrútala desde tu espacio favorito en el confort de tu casa.

Aema. ESPECIAL/NETFLIX.

Aema

Es una serie de comedia y drama que ya está disponible en Netflix. La trama se centra en la famosa actriz Hee-ran y la novata Ju-ae, quienes se enfrentan con valentía a la dura y turbia realidad que se esconde entre bambalinas de la producción de una película erótica que sacudió a la industria del cine coreano en la década de 1980. Dirigida por Haeyoung Lee. Con las actuaciones de Lee Hanee, Bang Hyo-rin, Jin Sun-kyu, Cho Hyun-chul.

Un hombre abandonado. ESPECIAL/NETFLIX.

Un hombre abandonado

Es una película de drama que a partir de hoy se puede ver en Netflix. Baran es un hombre con el alma rota, quien quiere empezar de cero tras cumplir condena por un crimen que en realidad cometió su hermano, una carga que su familia le impuso. Su vida nunca ha sido fácil, y tampoco lo será tras salir de prisión. El taller que sueña con abrir, el accidente que marcó a su familia, y Lidya, su sobrina, que consigue que se abra emocionalmente, serán clave en su intento por reconstruir su vida. A pesar de los golpes, su lucha por ella y por sí mismo acabará sanando no sólo su presente, sino también sus heridas de la infancia. Dirigida por Çağrı Vila Lostuvalı y las actuaciones de Mert Ramazan Demir, Ada Erma, Ercan Kesal, Rahim Can Kapkap.

Long Story Short. ESPECIAL/NETFLIX.

Long Story Short

Es una serie de comedia de animación del creador de BoJack Horseman que hoy se estrena en Netflix. La historia es sobre una familia a lo largo del tiempo. Mediante saltos a momentos cruciales de su vida, se ve cómo los hermanos Schwooper pasan de la niñez a la edad adulta: Una historia de triunfos, decepciones, alegrías y compromisos.

¿La verdad sobre Jussie Smollet?. ESPECIAL/NETFLIX.

¿La verdad sobre Jussie Smollet?

La película documental se lanza este viernes en Netflix. De la productora de RAW, la trama narra la impactante historia real de un supuesto montaje que, según algunos, podría no serlo. Con entrevistas a policías, abogados, periodistas e investigadores que afirman haber descubierto nuevas pruebas (y con la participación del propio Jussie), este atrapante documental invita al público a decidir por su cuenta qué es cierto y qué no.

XM