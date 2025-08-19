El día de ayer, en punto de las 8:00 de la mañana, arrancó la preventa de asientos en zonas preferentes de los conciertos del Foro Principal de las Fiestas de Octubre 2025.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de las zonas Oro y Plata a los espacios preferentes dentro del Auditorio Benito Juárez. Este cambio generó reacciones en redes sociales, sin embargo, la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AGEEJ) aclaró a través de un comunicado que el 55% del aforo total seguirá siendo gratuito con el boleto de acceso a la feria, por lo que quedan más de 4 mil boletos disponibles para cada uno de los conciertos.

La agencia argumentó que esta modificación responde a la proyección de la cartelera de artistas nacionales e internacionales de gran calibre. Además, indicó que los costos de los boletos se encuentran por debajo del costo de accesos en el mercado actual.

¿Cómo adquirir boletos gratuitos para los conciertos de las Fiestas de Octubre?

Otro de los cambios anunciados por los organizadores de la feria es la numeración de asientos en las gradas, con el objetivo de que los asistentes no tengan que llegar con muchas horas de anticipación a apartar su lugar y tengan oportunidad de disfrutar las otras actividades que ofrece el evento.

Con esta modificación, la dinámica para ingresar de forma gratuita, solo con el pago del boleto de entrada a la feria, cambiará.

En las redes oficiales de las Fiestas de Octubre se ha detallado que los boletos podrán adquirirse en las taquillas del evento a partir del 3 de octubre. Al momento de la compra, las personas deberán indicar que desean un boleto para el Foro Principal.

Hasta el momento todavía no se ha precisado si se podrá acceder a los boletos gratuitos de la cartelera a partir del día 1 de la feria, por ello, habrá que esperar más novedades.

En adición, los organizadores informaron que se está explorando la venta en línea para comodidad de los asistentes. Invitaron al público interesado a mantenerse al tanto de las páginas oficiales de las Fiestas de Octubre para conocer nuevos detalles sobre la dinámica, y para evitar fraudes y estafas.

Programa Teatro del Pueblo Fiestas de Octubre Guadalajara 2025

3 de octubre: Sebastián Yatra

6 de octubre: Zoé

10 de octubre: Caifanes

11 de octubre: Natalia Jiménez

14 de octubre: Enjambre

15 de octubre: Los Ángeles Azules

16 de octubre: DLD & Kinky

17 de octubre: Ha*Ash y Kaia Lana

22 de octubre: Morat

24 de octubre: Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas

28 de octubre: Carlos Vives

2 de noviembre: María José

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



