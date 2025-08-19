Martes, 19 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Fiestas de Octubre 2025: ¿Qué se sabe de los boletos gratuitos para conciertos?

El 55% del aforo total seguirá siendo gratuito con el boleto de acceso a las Fiestas de Octubre, por lo que todavía quedan miles de asientos disponibles

Por: El Informador

Uno de los cambios anunciados por los organizadores de la feria es la numeración de asientos en las gradas. ESPECIAL

Uno de los cambios anunciados por los organizadores de la feria es la numeración de asientos en las gradas. ESPECIAL

El día de ayer, en punto de las 8:00 de la mañana, arrancó la preventa de asientos en zonas preferentes de los conciertos del Foro Principal de las Fiestas de Octubre 2025.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de las zonas Oro y Plata a los espacios preferentes dentro del Auditorio Benito Juárez. Este cambio generó reacciones en redes sociales, sin embargo, la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AGEEJ) aclaró a través de un comunicado que el 55% del aforo total seguirá siendo gratuito con el boleto de acceso a la feria, por lo que quedan más de 4 mil boletos disponibles para cada uno de los conciertos.

Te puede interesar: Fiestas de Octubre: Arranca venta de boletos; conoce todos los detalles

La agencia argumentó que esta modificación responde a la proyección de la cartelera de artistas nacionales e internacionales de gran calibre. Además, indicó que los costos de los boletos se encuentran por debajo del costo de accesos en el mercado actual.

¿Cómo adquirir boletos gratuitos para los conciertos de las Fiestas de Octubre?

Otro de los cambios anunciados por los organizadores de la feria es la numeración de asientos en las gradas, con el objetivo de que los asistentes no tengan que llegar con muchas horas de anticipación a apartar su lugar y tengan oportunidad de disfrutar las otras actividades que ofrece el evento.

Con esta modificación, la dinámica para ingresar de forma gratuita, solo con el pago del boleto de entrada a la feria, cambiará.

Mira esto: Fiestas de Octubre 2025: ¿Cuánto costarán las entradas con el ajuste de precios?

En las redes oficiales de las Fiestas de Octubre se ha detallado que los boletos podrán adquirirse en las taquillas del evento a partir del 3 de octubre. Al momento de la compra, las personas deberán indicar que desean un boleto para el Foro Principal.

Hasta el momento todavía no se ha precisado si se podrá acceder a los boletos gratuitos de la cartelera a partir del día 1 de la feria, por ello, habrá que esperar más novedades.

En adición, los organizadores informaron que se está explorando la venta en línea para comodidad de los asistentes. Invitaron al público interesado a mantenerse al tanto de las páginas oficiales de las Fiestas de Octubre para conocer nuevos detalles sobre la dinámica, y para evitar fraudes y estafas. 

Programa Teatro del Pueblo Fiestas de Octubre Guadalajara 2025

  • 3 de octubre: Sebastián Yatra
  • 6 de octubre: Zoé
  • 10 de octubre: Caifanes
  • 11 de octubre: Natalia Jiménez
  • 14 de octubre: Enjambre
  • 15 de octubre: Los Ángeles Azules
  • 16 de octubre: DLD & Kinky
  • 17 de octubre: Ha*Ash y Kaia Lana
  • 22 de octubre: Morat
  • 24 de octubre: Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas
  • 28 de octubre: Carlos Vives
  • 2 de noviembre: María José

Lee también: Romería 2025: ¿Qué vialidades contempla la propuesta de una nueva ruta?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones