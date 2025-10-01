Las Fiestas de Octubre ya comenzaron en Guadalajara en su edición 2025. Del 3 de octubre el 3 de noviembre, la Perla Tapatía se transformará en un recinto lleno de música, actividades populares, expresiones culturales y entretenimiento para todas las edades.

Las Fiestas de Octubre son consideradas una de las ferias más importantes del occidente de México y es vista como un escaparate importante para artistas, productores locales, tradiciones jaliscienses y visitantes que llegan desde distintos puntos de la República Mexicana.

El centro de la actividad será el Auditorio Benito Juárez , donde se instalarán los tradicionales juegos mecánicos, áreas comerciales, el pabellón gastronómico, entre otros.

¿Cómo llegar a las Fiestas de Octubre desde Tlajomulco?

Todo Jalisco quiere ser parte de este evento cultural y popular reconocido a nivel nacional. ¡Nadie se puede quedar fuera de esta experiencia! Por esto, te compartimos las rutas de transporte público que puedes tomar desde el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga para asistir a este recinto y disfrutar de las presentaciones de tus artistas favoritos.

Sugerencia de ruta 1

Desde el Ayuntamiento de Tlajomulco, ubicado en Calle Higuera 70, tomar la ruta C14 en dirección a Los dos Templos.

Bajar en la estación Santuario Mártires de Cristo Rey de la Línea 1 de Mi Tren, en la Avenida Cristóbal Colón, en Guadalajara.

Tomar la Línea 1 de Mi Tren en dirección a Auditorio (18 estaciones) y bajar en la estación Periférico Norte.

Caminar por Calzada Federalismo Norte en dirección a Calle Club Guadalajara hasta Calle Club Oro.

Sugerencia de ruta 2

Caminar desde el Ayuntamiento hacia el cruce de las calles Vallarta e Higuera para esperar la ruta LM-C01 con dirección a L1 Tren Ligero-Periférico Sur.

Bajar en la parada oficial de la estación López Mateos de Mi Macro Periférico.

Tomar Mi Macro Periférico en dirección a Barranca de Huentitán hasta la estación Periférico Norte.

Caminar por Calzada Federalismo Norte en dirección a Calle Club Guadalajara hasta Calle Club Oro.

Sugerencia de ruta 3

Caminar desde el Ayuntamiento hacia el cruce de las calles Vallarta e Higuera para esperar la ruta LM-C01 con dirección a L1 Tren Ligero-Periférico Sur.

Bajar en la parada oficial de la para oficial de Periférico Sur.

Tomar la Línea 1 de Mi Tren en dirección a Auditorio (19 estaciones) y bajar en la estación Periférico Norte.

Caminar por Calzada Federalismo Norte en dirección a Calle Club Guadalajara hasta Calle Club Oro.

