Venta Nocturna Liverpool 2025: A esta hora inicia el evento de descuentos y promociones

Con motivo de su aniversario, este fin de semana Liverpool celebrará su tercera Venta Nocturna del año, lo que representa una gran oportunidad para sus clientes, quienes podrán acceder a una serie de descuentos y promociones exclusivas durante un tiempo limitado.

Este evento pretende premiar la fidelidad de los usuarios, con rebajas en diversos departamentos, por ejemplo, en moda, tecnología y línea blanca.

Te puede interesar: Beca Benito Juárez: Así puedes crear la Llave MX para hacer el registro

¿A qué hora inicia la Venta Nocturna de Liverpool?

La Venta Nocturna de Aniversario se llevará a cabo del viernes 3 al domingo 5 de octubre, según el aviso oficial de la cadena de tiendas departamentales.

Los clientes podrán aprovechar el periodo de descuentos tanto en los puntos físicos de venta como en la página web y la aplicación móvil de Liverpool.

En este escenario, las tiendas ajustan su horario de atención de 11:00 a 21:00 horas. Los descuentos están disponibles desde su apertura.

Sin embargo, en medios digitales se puede acceder a las ofertas desde las 00:00 horas del viernes 3. El periodo especial concluirá a las 11:59 horas del domingo.

¿Qué promociones habrá en la próxima Venta Nocturna de Liverpool?

En su Nocturna, Liverpool pone rebajas en todas las categorías de la tienda, donde destacan calzado, accesorios, línea blanca, electrónica, moda para mujer y hombre, y muebles y hogar.

¿Cuántas Ventas Nocturnas organiza Liverpool en el año?

Las Ventas Nocturnas de Liverpool se han convertido en eventos clásicos del comercio en México, y suelen rondar los dos o tres días de duración.

Liverpool organiza cuatro Ventas Nocturnas cada año: la Nocturna para Mamás, la Nocturna para Papás, la Nocturna por Aniversario y la Nocturna por Navidad.

No te pierdas: Paquetazo 3×1: Propietarios que sí o sí deben hacer cambio de placas en octubre

Venta Nocturna para mamás

Esta Nocturna generalmente se lleva a cabo durante los últimos días de abril y tiene el objetivo de que los consumidores puedan adquirir los regalos para el Día de la Madre.

Venta Nocturna para papás

Ocurre en el marco del Día del Padre, con el propósito de incrementar las ventas durante esta celebración especial.

Venta Nocturna de Aniversario

Por lo general, se desarrolla durante el primer fin de semana de octubre y tiene el objetivo de celebrar la trayectoria de la tienda.

Venta Nocturna de Navidad

Es la última Nocturna del año y se desarrolla en diciembre, por lo que es una gran oportunidad para adquirir obsequios.

Liverpool tiene presencia en 30 estados de la República con la operación de 124 puntos de venta físicos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

