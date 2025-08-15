Del 3 de octubre al 3 de noviembre se celebrará en el Auditorio Benito Juárez la edición número 60 de las Fiestas de Octubre, un evento que promete a los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y sus visitantes momentos de música, entretenimiento y diversión.

Con más de medio siglo de trayectoria, las Fiestas de Octubre se han posicionado como uno de los festivales más relevantes del occidente mexicano.

A tan solo unos meses de su arranque, los detalles del evento comienzan a perfilarse.

¿Cuánto costarán las entradas de las Fiestas de Octubre 2025?

En una conferencia de prensa el pasado miércoles 13 de agosto, los organizadores del festival informaron que los precios de los boletos de entrada tendrán un ajuste respecto a las tarifas que se venían manejando en ediciones pasadas:

Boleto general - 60 pesos

- 60 pesos Entrada para niñas y niños de 3 a 12 años - 30 pesos

- 30 pesos Estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad - 30

Como siempre, en el área se instalarán juegos mecánicos, áreas comerciales y el pabellón gastronómico.

Además, la entrada general permitirá el acceso al Foro Principal, en donde se presentarán importantes artistas y agrupaciones como Sebastián Yatra, Zoé, Morat y María José.

¿Qué habrá en las Fiestas de Octubre 2025?

Entre las novedades anunciadas por los organizadores de las Fiestas de Octubre se encuentran:

Presentaciones de artistas de diversos géneros, reconocidos y emergentes

Instalación del Pabellón Mundialista, un espacio temático que celebrará la llegada de la Copa del Mundo de Futbol a México en 2026

Renovación de la producción del escenario principal para ofrecer un espectáculo visual y sonoro de mayor calidad

Numeración de asientos en las gradas del Foro Principal para evitar que la gente llegue con muchas horas de anticipación a apartar su lugar y disfruten de las otras actividades que ofrece el festival

Programa Teatro del Pueblo Fiestas de Octubre Guadalajara 2025

3 de octubre: Sebastián Yatra

6 de octubre: Zoé

10 de octubre: Caifanes

11 de octubre: Natalia Jiménez

14 de octubre: Enjambre

15 de octubre: Los Ángeles Azules

16 de octubre: DLD & Kinky

17 de octubre: Ha*Ash y Kaia Lana

22 de octubre: Morat

24 de octubre: Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas

28 de octubre: Carlos Vives

2 de noviembre: María José

La venta de boletos en las zonas especiales del Foro Principal estará disponible a partir del próximo 18 de agosto en Ticketmaster. Los precios se ubicarán entre los 200 y los 2 mil 200 pesos.

MB



