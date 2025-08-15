Del 3 de octubre al 3 de noviembre se celebrará en el Auditorio Benito Juárez la edición número 60 de las Fiestas de Octubre, un evento que promete a los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y sus visitantes momentos de música, entretenimiento y diversión.Con más de medio siglo de trayectoria, las Fiestas de Octubre se han posicionado como uno de los festivales más relevantes del occidente mexicano.A tan solo unos meses de su arranque, los detalles del evento comienzan a perfilarse.En una conferencia de prensa el pasado miércoles 13 de agosto, los organizadores del festival informaron que los precios de los boletos de entrada tendrán un ajuste respecto a las tarifas que se venían manejando en ediciones pasadas:Como siempre, en el área se instalarán juegos mecánicos, áreas comerciales y el pabellón gastronómico.Además, la entrada general permitirá el acceso al Foro Principal, en donde se presentarán importantes artistas y agrupaciones como Sebastián Yatra, Zoé, Morat y María José.Entre las novedades anunciadas por los organizadores de las Fiestas de Octubre se encuentran:La venta de boletos en las zonas especiales del Foro Principal estará disponible a partir del próximo 18 de agosto en Ticketmaster. Los precios se ubicarán entre los 200 y los 2 mil 200 pesos. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB