Cinépolis: ¿Cuándo termina la promoción de boletos en 29 pesos?

Con el objetivo de atraer a más clientes ofreciendo precios especiales en boletos de cine, este mes de agosto la campaña "¡Qué Ofertón!" nuevamente llegó a las salas de Cinépolis, rebajando los precios de algunas funciones a solo 29 pesos.

Con esta promoción, la cadena de cines internacional con sede en México no solo pretende atraer a un público más amplio, también busca incrementar la afluencia de gente en horarios poco concurridos, sobre todo en la época vacacional

¿Cuándo es el último día de boletos a 29 pesos en Cinépolis?

De acuerdo con lo anunciado por la empresa mexicana dedicada a la exhibición de películas, "¡Qué Ofertón!" arrancó el pasado lunes 4 de agosto y la fecha límite para aprovechar los boletos a precio accesible es el miércoles 10 de septiembre. Esto quiere decir que todavía cuentas con varios días para aprovechar la promoción.

Cabe señalar que los boletos económicos solo están disponibles para los formatos 2D tradicional, Cinépolis Junior o Cinépolis Plus de lunes a domingo en funciones antes de las 4 de la tarde. Después de esta hora, las entradas estarán disponibles solo en su precio habitual.

Puedes adquirir tus boletos a 29 pesos directamente en taquilla, kioskos automáticos, la página web o en la aplicación, aunque en estos dos últimos medios se podrían llegar a aplicar cargos por servicio.

ESPECIAL

Promociones en dulcería

Para disfrutar de la experiencia de cine completa, Cinépolis también puso a la disposición de sus clientes una promoción en su dulcería: la adquisición del Combo Cuates por tan solo 199 pesos, de igual forma, antes de las 4 de la tarde.

Este paquete incluye unas palomitas grandes y dos refrescos grandes.

“¡Qué Ofertón!” no aplica con otras promociones, descuentos, cupones especiales/preferenciales, ni en premieres, preventas o funciones especiales.

Recuerda que la tarjeta Círculo INFORMADOR ofrece descuentos y beneficios en Cinépolis, incluyendo salas tradicionales y VIP, así como promociones en dulcería. Adicionalmente, la tarjeta proporciona descuentos en otros establecimientos como restaurantes, cafés, tiendas y servicios en Guadalajara. Adquiérela aquí .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

