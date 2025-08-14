“La Casa de los Famosos México” se ha consolidado como uno de los programas de telerrealidad más exitosos de la televisión nacional en los últimos años. La tercera edición del programa ha reunido importantes celebridades, siendo Facundo una de las figuras más relevantes por su trayectoria como conductor y comediante, su estilo irreverente y la facilidad con la que crea controversia.

Algo bien conocido por los seguidores del programa es que existen distintos presupuestos para cada celebridad. Esto fue confirmado en un rap de Facundo en los primeros días de aislamiento, en el que aseveró que él puede ser uno de los habitantes mejor pagados, aunque es superado por Ninel Conde.

¿Cuánto gana Facundo en "La Casa de los Famosos México"?

Facundo sorprendió al revelar que la verdadera razón por la que ingresó al reality show era por necesidad económica. Detalló que desde que perdió su último empleo en la radio atravesó una complicada situación, lo que le ha añadido una capa de vulnerabilidad y autenticidad a su imagen.

De acuerdo con El Universal, Facundo gana 400 mil pesos por semana dentro de "La Casa de los Famosos".

¿Quién es el habitante mejor pagado de "La Casa de los Famosos"?

La nacida en Toluca, Ninel Herrera Conde, es la que gana más en todo el show y su sueldo es de 500 mil pesos semanales. Si llegara a ser eliminada, su sueldo bajaría a 250 mil pesos en las galas del show. Hasta el momento, lleva ahorrados 1 millón 500 mil pesos.

Por su parte, Alexis Ayala confirmó que entró a "La casa de los famosos México" para afrontar una crisis económica, la cual lo obligó a vender su casa y lo llevó a una difícil situación financiera previa al reality. Reveló que ganaría 400 mil pesos a la semana y si fuera eliminado, su sueldo sería de 200 mil en las galas.

