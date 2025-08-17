Hace unos días fueron anunciados algunos de los artistas que se presentarán en el Foro Principal de las Fiestas de Octubre 2025. Entre ellos destacan Morat, María José, Zoé, entre otros.

El acceso al Foro Principal en la zona general es gratuito con la compra del boleto de acceso a la feria, sin embargo, los organizadores también ofrecen la venta de boletos exclusivos en áreas especiales ubicadas frente al escenario, que ofrecen una mejor vista y mayor comodidad.

Si quieres garantizar tu lugar y tener una mejor experiencia visual y sonora por la cercanía con los artistas, esto es lo que debes saber para adquirir tus boletos.

¿Cuándo inicia la venta de boletos especiales para el Foro Principal de las Fiestas de Octubre?

De acuerdo con lo anunciado por los organizadores, la venta de boletos en zonas especiales del Foro Principal estará disponible a partir de las 8 de la mañana del lunes 18 de agosto en Ticketmaster. Los precios se ubicarán entre los 200 y los 2 mil 200 pesos.

¿Cómo comprar boletos para el Foro Principal?

1. Ingresa al sitio oficial de Ticketmaster.

2. Busca los conciertos de Fiestas de Octubre y accede al de tu interés. Selecciona la zona en la que quieres estar.

3. Ingresa el número de boletos en tu compra. Recuerda que el máximo es de 6 por persona.

4. Realiza el pago, recibirás tus boletos vía correo electrónico. El costo final del boleto incluirá el acceso general a la feria.

Programa Teatro del Pueblo Fiestas de Octubre Guadalajara 2025

3 de octubre: Sebastián Yatra

6 de octubre: Zoé

10 de octubre: Caifanes

11 de octubre: Natalia Jiménez

14 de octubre: Enjambre

15 de octubre: Los Ángeles Azules

16 de octubre: DLD & Kinky

17 de octubre: Ha*Ash y Kaia Lana

22 de octubre: Morat

24 de octubre: Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas

28 de octubre: Carlos Vives

2 de noviembre: María José

Una de las novedades de la edición de este año es la numeración de asientos en las gradas generales del Foro Principal para evitar que la gente llegue con muchas horas de anticipación a apartar su lugar y disfruten de las otras actividades que ofrece el festival. La dinámica para acceder a ellos será anunciada próximamente.

