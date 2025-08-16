La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 17 de agosto varias rutas de camiones detendrán sus recorridos en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) con motivo de dos carreras deportivas.

Primera carrera

El primer evento deportivo se realizará en Santa Anita Tlaquepaque en donde se cerrarán las avenidas Camino Real a Colima y Ramón Corona, además de las calles: Francisco I Madero, Abasolo y Aldama.

Las rutas de transporte público que pararán sus recorridos al paso del contingente a partir de las 6:30 de la mañana del próximo domingo serán:

C09, C10, C127A, C128A-V1, C128A-V1, C133, A05 de Mi Macro Periférico, C02 y C03 de la Ruta López Mateos.

Segunda carrera

Por otro lado, la segunda carrera se realizará en el municipio de Zapopan, en donde se cerrarán las avenidas: Universidad, Patria, Juan Palomar y Arias, y el Boulevard Puerta de Hierro.

De igual forma las siguientes rutas se verán afectadas a partir de las 6:30 am:

C120, C121A, C121B, C136, C43 Arco del Triunfo, C54, C71, C71 Preparatoria #12, T17, T17-1, T17-C01 y C140 Parques de Tesistán.

