A partir del lunes 18 de agosto, la población tapatía podrá adquirir sus boletos en preventa para las zonas preferenciales de los esperados espectáculos de las Fiestas de Octubre 2025, uno de los eventos más emblemáticos de Jalisco.

La edición número 60 de este tradicional evento se celebrará del 3 de octubre al 4 de noviembre en el Auditorio Benito Juárez, con una estimación de más de 1.1 millones de asistentes. En esta ocasión, las fiestas regresan a sus raíces con el lema de ser "las fiestas del pueblo jalisciense", manteniendo vivas sus tradiciones desde su primera edición en 1965.

¿Dónde comprar los boletos VIP para las Fiestas de Octubre?

La preventa de boletos iniciará en punto de las 08:00 horas a través de Ticketmaster , plataforma oficial habilitada por la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AEEJ). Con el fin de garantizar un proceso ordenado, se ha establecido un límite de seis boletos por persona.

Una de las novedades para este año es que el costo del boleto en preventa incluirá también el acceso general a las Fiestas de Octubre 2025, lo que evitará cargos extra al momento de comprar. El horario oficial será de 10:00 a 00:00 horas, con terrazas abiertas hasta las 03:00 horas.

¿Y los boletos para las zonas generales?

Además de la preventa preferencial, próximamente se anunciarán las fechas y dinámicas para adquirir los boletos gratuitos de zonas generales, los cuales contarán con butacas numeradas asignadas con la compra del acceso a la feria.

Para evitar fraudes y desinformación, se invita al público a seguir las redes sociales oficiales de las Fiestas de Octubre y de la AEEJ, así como el sitio web oficial aentretenimiento.jalisco.gob.mx, donde se publicarán todos los detalles relacionados con la programación artística, mapas de zonas, y costos, entre otros.

