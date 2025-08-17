Cosmosión: Un viaje íntimo y sonoro al universo

Guadalajara se prepara para recibir una nueva experiencia musical que promete transformar la forma en que el público vive la música en vivo. Se trata de Cosmosión, un festival dedicado a la música instrumental y atmosférica, que se estrena este 2025 con la intención de ofrecer un viaje sonoro distinto dentro de la escena local. Con una estética visual inspirada en el cosmos y una curaduría centrada en la profundidad emocional, Cosmosión busca conectar con los asistentes a un nivel más introspectivo y sensorial.

La primera edición de este festival reunirá a cinco bandas destacadas de la ciudad: Mystery Box, Beluga, Jazzo, Taco Verde y Día Libre, agrupaciones que exploran géneros como post rock, shoegaze, ambient, post metal y otras variantes instrumentales. Cada propuesta musical promete envolver al público, transitando entre la calma contemplativa, la nostalgia melancólica y la intensidad emocional que caracteriza a la música instrumental de vanguardia.

El festival se realizará el 18 de octubre, en Cuerda Cultura, ubicado en Garibaldi 580, Col. Centro. La sede ofrecerá un espacio íntimo, ideal para disfrutar de un espectáculo que no se limita a la música: se trata de una experiencia completa donde los sonidos, las luces y la atmósfera visual trabajarán en conjunto para transportar a los asistentes a un universo propio.

Los boletos están disponibles desde 120 pesos en preventa y 180 pesos el día del evento, a través de Passline. Esta accesibilidad permite que tanto amantes de la música experimental como curiosos del sonido puedan sumergirse en este proyecto que combina exploración sonora con una puesta en escena cuidada y envolvente.

Más que un simple concierto, Cosmosión se presenta como un espacio de conexión emocional y musical, donde la instrumentación se convierte en lenguaje universal y los silencios son tan importantes como los acordes. La propuesta del festival enfatiza la importancia de crear un momento de introspección, en el que cada nota y cada efecto visual contribuyan a una experiencia única e irrepetible.

Para mantener a la audiencia informada y conectada, Cosmosión cuenta con presencia en redes sociales: Facebook: Cosmosión, e Instagram: comosion_festival, donde los interesados podrán seguir las novedades del evento y conocer más sobre los artistas participantes.

