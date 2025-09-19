Este es el posible setlist de Maroon 5 en la Arena Guadalajara

Después de varios tropiezos, cancelaciones y hasta una pandemia, la Arena Guadalajara se inaugurará este 2 de octubre con la presentación de Maroon 5 .

La Arena Guadalajara cuenta con una capacidad de hasta 20 mil personas y está diseñado con un escenario 360, amplias pantallas y 74 suites de lujo. Este nuevo recinto promete ser el nuevo, más moderno y reconocido sitio para espectáculos de talla mundial.

Su fachada de cristal está inspirada en el agave azul y cuenta con un sistema de gestión energética y 2 mil 500 cajones de estacionamiento.

¿Qué canciones traerá Maroon 5?

La Arena Guadalajara se estrenará con la reconocida banda estadounidense liderada por Adam Levine , la cual hará una parada en el nuevo escenario de nuestra ciudad como parte de su gira “ Love Is Like ”, con la que promociona su octavo álbum de estudio del mismo nombre.

Debido a la gira, la banda ha estado recorriendo varios lugares en Estados Unidos con el apoyo de la cantautora Claire Rosinkranz, y ha anunciado conciertos en ciudades como Nueva York y Chicago, y ahora también en México, puntualmente en tierras tapatías.

Esta presentación en Guadalajara promete ser una experiencia única para sus fans del país.

A continuación, te compartimos el posible setlist que la banda podría tocar para el público de Guadalajara este próximo 2 de octubre.

Animals

One More Night

This Love

Stereo Hearts (cover de Gym Class Heroes)

Harder to Breathe

Lucky Strike

Sunday Morning

Payphone

What Lovers Do

Makes Me Wonder

I Wanna Be Your Lover (cover de Prince)

Heavy

Maps

Memories

Don't Wanna Know

Love Somebody

Moves Like Jagger

Stayin' Alive (cover de Bee Gees)

She Will Be Loved

Girls Like You

Sugar

