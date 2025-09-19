El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó este viernes que será el próximo lunes 22 de septiembre cuando inicie los trabajos "para incrementar la vida útil" de las líneas de agua potable y alcantarillado de Guadalajara, como parte del programa de renovación de la infraestructura hidrosanitaria.

La primera intervención, dijo, contempla la sustitución de casi mil 500 metros de línea de agua potable de ocho pulgadas de diámetro, así como la reposición de 135 tomas domiciliarias en la Avenida Colón.

Dichas labores se realizarán en el carril contiguo a la banqueta oriente, en sentido de circulación sur- norte, entre las calles Longinos Cadena y la avenida Fray Andrés de Urdaneta, por lo que será necesario un cierre parcial de la vialidad.

El SIAPA afirmó que durante el desarrollo de los trabajos mencionados no se prevé la suspensión del suministro de agua potable en las colonias Lomas de Polanco, 18 de Marzo y Colón Industrial.

"En coordinación con la Secretaría de Transporte, se harán ajustes temporales en las paradas oficiales de las rutas que circulan por los casi mil 500 metros de la intervención; los derroteros se mantendrán sin cambios. De manera paralela, en la colonia Aldama Tetlán, se llevará a cabo la rehabilitación de 240 metros de línea de alcantarillado sanitario de 12 pulgadas de diámetro, con la reposición de 45 descargas domiciliarias", dijo el SIAPA a través de un comunicado.

La intervención será en la calle María Reyes, de Hilaria Ríos en sentido poniente -oriente, a Carlota Núñez, para posteriormente girar al norte y reencontrarse con María Reyes para continuar hacia el oriente a Laura Apodaca; será necesario el cierre de esta vialidad y no se prevé la interrupción del suministro de agua potable.

En ambos frentes se estima que la duración de los trabajos sea de 11 semanas, periodo en el que se contará con señalización, bandereros y luminarias nocturnas para prevenir percances, así como la presencia de oficiales de la Policía Vial, con refuerzo en horas pico.

"Se recomienda a la población consultar las cuentas oficiales de la dependencia, para mantenerse informada sobre los operativos de tránsito", señaló el organismo en el comunicado.

Por último, recordó, ante dudas o necesidad de aclaraciones, el SIAPA pone a disposición de la ciudadanía las redes oficiales del organismo @siapagdl en X y Facebook, así como la línea SIAPATEL en el 33-3668-2482.

