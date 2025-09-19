Algunos estados de la República Mexicana presentaron movimientos telúricos durante las primeras horas de este 19 de septiembre, según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN) , institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados este viernes 19 de septiembre de 2025

La madrugada del 19 de septiembre se presentó actividad sísmica en varios puntos del país que superó la magnitud 3.5; a continuación presentamos el listado de los sismos más fuertes.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.8 00:54:56 65 km al suroeste de Coyuca de Benítez, Guerrero 12.5 km 3.8 01:00:10 5 km al sur de Ciudad Ixtepec, Oaxaca 4.9 km 4.0 01:54:45 22 km al sureste de San Marcos, Guerrero 8.9 km 3.9 02:00:30 33 km al sureste de San Marcos, Guerrero 6.2 km 3.8 03:57:00 80 km al sur de Salina Cruz, Oaxaca 16.7 km 3.7 04:21:24 27 km al oeste de Pijijiapan, Chiapas 90.8 km 3.8 04:29:48 39 km al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz 132 km

Hasta el momento, las autoridades de las entidades no han reportado afectaciones.

