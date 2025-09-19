Viernes, 19 de Septiembre 2025

Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 19 al 21 de septiembre

La energía planetaria favorecerá los encuentros sociales, la atracción personal, el éxito laboral y el crecimiento económico

Por: Moisés Figueroa

La fortuna se hará presente en lo económico, lo emocional y lo personal, marcando días de renovación, avances y alegrías que no deben desaprovecharse. ESPECIAL

De acuerdo con la astróloga Mizada Mohamed, este fin de semana  del 19 al 21 de septiembre, la energía cósmica se intensifica gracias al movimiento de planetas como Júpiter, Mercurio y Venus, además de la influencia de los eclipses.

Todo esto abre un panorama de suerte y prosperidad para algunos signos del zodiaco que recibirán noticias positivas, recompensas y nuevas oportunidades.

La fortuna se hará presente en lo económico, lo emocional y lo personal, marcando días de renovación, avances y alegrías que no deben desaprovecharse.

Tauro

La fortuna toca a tu puerta en lo económico. Este fin de semana las oportunidades se abren sin resistencia, y todo aquello que habías estado esperando para avanzar se activa con fluidez.

No es momento de quedarte en la comodidad, sino de atreverte a innovar y a poner en marcha proyectos nuevos. Tu disciplina y constancia se verán recompensadas, generando abundancia y estabilidad financiera.

Cáncer

La energía del eclipse despierta tu intuición y tu percepción, colocándote en un estado muy especial de magnetismo.

La suerte se manifiesta en el ámbito profesional, donde podrías recibir un reconocimiento, recompensa o aplauso que aumente tu confianza y te motive a seguir avanzando. Además, este fin de semana estarás rodeado de un halo de magia que hará que las personas te busquen y valoren más.

Leo

La presencia de Júpiter, el planeta del triunfo, coloca a los Leo en una racha afortunada. Este ciclo trae expansión y prosperidad, tanto en lo personal como en lo económico.

Cambios positivos en el hogar te darán un nuevo impulso, y el ambiente estará propicio para sembrar proyectos que florecerán en el corto plazo. La suerte se refleja también en las relaciones, donde la comunicación y la paciencia abrirán puertas.

Libra

Con Mercurio transitando por tu signo y el Sol a punto de entrar también, este fin de semana gozas de un magnetismo especial que atrae oportunidades y personas positivas.

La suerte estará de tu lado en los procesos de cambio y transformación que emprendas. Renacimientos, nuevas propuestas y giros inesperados marcarán un antes y un después en tus días, brindándote optimismo y confianza para dar pasos firmes.

Escorpión

Todo lo que comiences a partir de ahora está cargado de buena fortuna. El eclipse, junto con la influencia de Venus, Mercurio y el Sol, te dará la fuerza y la claridad necesarias para que tus proyectos se concreten de forma favorable.

La suerte se inclina hacia los inicios: negocios, relaciones, estudios o cualquier área en la que decidas poner tu energía tendrá un respaldo cósmico muy poderoso.

Piscis

Este fin de semana será muy positivo en el hogar y en tu círculo cercano. Recibirás buenas noticias, además de posibles regalos, recompensas y reconocimientos que llenarán tu corazón de alegría.

La suerte estará de tu lado en lo emocional, dándote serenidad y gratitud por lo que estás viviendo. El universo conspira a tu favor, recordándote que confiar en tu intuición es la clave para abrir nuevas puertas.

