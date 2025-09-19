Muere adulto mayor en parada del transporte público del Centro de Guadalajara

La tarde de este viernes un hombre adulto mayor perdió la vida en calles de la colonia Centro del municipio de Guadalajara.

Pasadas las 12 del mediodía se supo del hombre, quien se encontraba sentado en una banca del Sitren, sobre la avenida Hidalgo, al cruce con Pedro Loza, y quien comenzó a sentirse mal, por lo que se solicitó la presencia de los paramédicos municipales.

Debido a la presencia en la zona de las autoridades municipales y estatales, ante la realización del Macro Simulacro Nacional 2025, los paramédicos no tardaron en llegar, sin embargo, ya nada pudieron hacer por el hombre, cuyo cuerpo quedó inerte en la banca del parabús.

De acuerdo con información de las autoridades, tenía 76 años de edad, y se presume perdió la vida a consecuencia de un paro cardíaco. Vestía una camisa de vestir en color verde menta, pantalón beige y huaraches color café, además de que llevaba consigo una mochila en color rojo.

Aunque trascendió que la víctima podría haber sufrido el paro a consecuencia de las alarmas sísmicas que se activaron en torno al Macrosimulacro, en el punto no hubo testigos que confirmaran el hecho. De hecho, otras versiones señalaron que el hombre se encontraba en el punto desde muy temprana hora de la mañana.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que sea identificado por alguno de sus familiares; mientras tanto, se le deberá practicar la autopsia de ley para determinar la causa oficial de su fallecimiento.

