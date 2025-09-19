UB40: El reggae británico llega al Auditorio Telmex de Guadalajara

El legendario grupo británico UB40 se presentará en el Auditorio Telmex y traerá a la ciudad uno de los repertorios más emblemáticos del reggae-pop mundial. La cita será una oportunidad para revivir clásicos que han marcado generaciones y para celebrar la vigencia de una banda que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

El grupo nació en Birmingham en 1978, en un contexto de crisis económica y desempleo juvenil. Su nombre, UB40, proviene del formulario oficial "Unemployment Benefit, Form 40", que se utilizaba en Reino Unido para solicitar el subsidio por desempleo . Desde el inicio, esa elección dejó clara su identidad: una banda surgida de los márgenes sociales, con un fuerte vínculo con la clase trabajadora y con un espíritu crítico que impregnaría sus primeras composiciones.

Musicalmente, UB40 encontró su camino en el reggae jamaicano, pero con un estilo propio que lo acercó al pop y al soul. Sus primeros discos, como " Signing Off " (1980), incluían letras cargadas de crítica política y social, abordando temas como el racismo y la pobreza. Sin embargo, su consagración internacional llegaría cuando comenzaron a reinterpretar clásicos de otros géneros en clave de reggae, creando un sonido fresco y accesible que los catapultó a las listas de popularidad en todo el mundo.

Entre sus mayores éxitos destacan " Red Red Wine ", una versión del tema de Neil Diamond lanzada en 1983, que se convirtió en un himno internacional, y " (I Can’t Help) Falling in Love with You ", de Elvis Presley, que alcanzó el número uno en Estados Unidos y el Reino Unido en 1993 tras aparecer en la película Sliver. Estos covers, lejos de ser meras versiones, revelaron la capacidad del grupo para transformar piezas de la cultura popular en joyas del reggae bailable.

Con más de 70 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, UB40 se consolidó como uno de los grupos más influyentes del Reino Unido y, sin duda, como el puente que llevó al reggae desde Jamaica hasta el mainstream global.

Sus giras internacionales y su presencia constante en la radio durante las décadas de los ochenta y noventa hicieron que su música se convirtiera en la banda sonora de fiestas, amores y momentos cotidianos en distintas partes del mundo.

A lo largo de los años, la banda ha enfrentado cambios en su alineación, entre ellos la salida del vocalista Ali Campbell en 2008, quien formó su propia versión del grupo. Pese a ello, la esencia de UB40 ha perdurado y su legado continúa vivo, al punto de que hoy existen dos formaciones que mantienen el espíritu de la agrupación y acercan su música a nuevas generaciones .

La presentación en Guadalajara promete ser un repaso por esos grandes éxitos que marcaron época y que han convertido a UB40 en un referente indiscutible del reggae-pop. Para el público tapatío, será una oportunidad no solo de cantar junto a ellos temas que trascendieron décadas, sino también de reencontrarse con una banda que convirtió el reggae en un idioma universal.

La cita será el próximo viernes 10 de octubre a las 21:00 horas en el Auditorio Telmex de Guadalajara, y contará con la presencia especial de Liquits. Boletos en Ticketmaster y en taquillas del recinto.

