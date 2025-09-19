Alistan AMPI Guadalajara 34 Foro Inmobiliario

Con el propósito de fortalecer al gremio inmobiliario ante los retos y oportunidades del mercado actual, la AMPI Guadalajara llevará a cabo su 34° Foro Inmobiliario el próximo jueves 25 de septiembre en esta ciudad.

El encuentro reunirá en el Conjunto Santander de Artes Escénicas a más de mil 600 profesionales del sector, entre desarrolladores, inversionistas, agentes y especialistas en financiamiento.

Karen Julieta Correa Cabrales, presidenta de AMPI Guadalajara, destacó que este encuentro anual se ha consolidado como un espacio clave para intercambiar experiencias, conocer nuevas tendencias y fortalecer las buenas prácticas en la compra, venta y renta de bienes raíces.

"El sector inmobiliario es hoy uno de los principales motores económicos del país, y su crecimiento nos exige estar preparados técnica y legalmente para brindar un servicio profesional que proteja el patrimonio de las familias", destacó la máxima representante de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Guadalajara.

Acompañada por el vicepresidente de AMPI Guadalajara, Jahaziel Castañeda González, Correa Cabrales adelantó sobre el programa de esta edición que se mostrarán todas las cualidades de Jalisco como un oasis de inversión dentro de este segmento de la economía.

Y es que la importancia del sector local se refleja en cifras: Jalisco ocupa el segundo lugar nacional en colocación de créditos hipotecarios, lo que subraya su papel estratégico dentro del ecosistema inmobiliario del país.

Concretamente, Guadalajara continúa destacando como una de las metrópolis con mayor dinamismo inmobiliario en México, con proyectos de expansión que van desde desarrollos verticales hasta parques industriales y zonas comerciales.

Por otra parte, la experta adelantó que en el foro también se expondrán las herramientas más actuales que necesita dominar un asesor inmobiliario para ser más eficiente.

Por ejemplo, agregó, "vamos a hablar de la aplicación de inteligencia artificial y de cómo se pueden potenciar este tipo de negocios a través de la digitalización de procesos mediante los asistentes virtuales, como puede ser el caso de ubicar de inmediato las propiedades disponibles según sus características, o incluso en la evaluación de riesgos para las rentas".

Aclaró que se pondrá énfasis en la conjugación del uso de la tecnología, pero destacando al mismo tiempo los grandes beneficios de la atención directa y personalizada.

"Creemos que al menos el 50% de los asesores inmobiliarios que no se profesionalicen van a desaparecer en los próximos cinco años con todos los avances tecnológicos que hay, entonces queremos que nuestros compañeros trasciendan frente a esta nueva realidad", advirtió.

El foro, que consta de una jornada intensiva de conferencias, paneles y actividades de negocios, abordará temas cruciales como las nuevas tendencias del mercado, calidad en el servicio, finanzas, ventas, aspectos legales y técnicos, así como los cambios en regulación del uso de suelo, desarrollo urbano y financiamiento hipotecario.

Con este encuentro, AMPI Guadalajara busca seguir fomentando el desarrollo ordenado y sustentable del sector, a través de la profesionalización constante y el trabajo colaborativo con autoridades y actores clave del mercado, puntualizó Karen Julieta Correa.

