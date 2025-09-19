Pumas reveló cómo fue que Monterrey les arrebató a Anthony Martial

Anthony Martial, el defensa francés recién llegado a México después de jugar para el AEK Atenas, se ha incorporado a la Liga MX, pero no al equipo universitario de los Pumas, que lo esperaba este septiembre, sino con los Rayados del Monterrey.

El número 9 terminó su etapa en Atenas con 9 goles y 2 asistencias, pues el francés tenía pactado venir a México para incorporarse al equipo de los universitarios, quienes buscaban un delantero de renombre que pudiera desempeñarse como el nuevo goleador que tanta falta le hace a Pumas.

Sin embargo, de manera sorpresiva, el pasado 12 de septiembre, Rayados de Monterrey anunció la incorporación de Martial al club del norte.

¿Por qué Anthony Martial no llegó a Pumas?

Este jueves, David Faitelson entrevistó al director de estrategia deportiva del equipo de la Universidad Nacional, Eduardo Saracho, quien aseguró que los Pumas ya tenían un acuerdo plasmado en papel para cerrar el fichaje.

" Comenzamos con ese tema de Anthony desde hace semanas, entramos en negociaciones con su club, nos permitieron hablar con el AEK de Atenas, tuvimos un par de zooms, llamadas. Labrando una operación, llegamos a un principio de acuerdo: fue una propuesta en forma, por escrito, estábamos preparando todo; y así como te enteraste tú, [...] vino este silencio y 'pum', vino el anuncio para Monterrey, nos enteramos igual, como todo el mundo ", explicó Saracho.

El directivo, sin dar detalles, declaró que después de enterarse de la llegada del francés entabló conversación con Héctor Lara, director deportivo de los Rayados.

" Tuve una conversación con Héctor, no puedo desvelar lo que hablé […], no sería ético, lo que pasó en el otro lado, sería preguntar en la otra ventanilla, yo puedo decir cómo actuó Pumas ", aseveró.

Saracho dejó en claro que a Pumas solo le queda aceptar que ahora son así las cosas y que todo seguirá un proceso distinto con esta jugada de Monterrey.

Con información de TUDN y TrasferMarkt.

