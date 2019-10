El "Príncipe del acordeón" extiende su reinado

Remmy Valenzuela está imparable. Prueba de ello es su incursión en la televisión como juez de “La Academia” de TV Azteca, programa que arrancará el domingo 10 de noviembre. Aunado a lo anterior, se encuentra en medio de la promoción nacional de su nueva producción “80 por ciento mío”.

Pero no todo es trabajo en la vida de Remmy, pues también está interesado en las causas sociales, como la construcción de un campamento tortuguero que ayude a proteger el ecosistema de las playas sinaloenses que lo vieron crecer y de paso, revalorizar el trabajo que los rescatistas y activistas ambientales desarrollan en el país.

“Estamos apoyados por mucha gente importante y respaldados por otras fundaciones. Desde niño siempre me han gustado los animales y las plantas; tuve tortugas. Coincidí con un amigo que veía ese tema de las tortugas y le pregunté; me interesó, he participado en diferentes liberaciones de tortugas (en Puerto Vallarta); también he impulsado otros campamentos e investigaciones, he dado apoyo económico para la limpieza de islas en Sinaloa y en reforestaciones (Bosque La Primavera, en Jalisco)”, comenta en entrevista.

Remmy Valenzuela señala que el proyecto es ambicioso y desde su fundación busca encausar los alcances de su música al tratar de unificar a diversos sectores sociales preocupados por el medio ambiente y que den el primer paso en la playa “Las Glorias” (Sinaloa), en donde ya se avanza en la primera fase de trabajo junto al gobierno local y más asociaciones, programas e instituciones ambientalistas, como Vida Silvestre del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral de la Región, que lo guían para aterrizar los planes de trabajo más apropiados para el tortuguero.

“Ya estamos listos para cerrar este proyecto, estamos esperando que el municipio de Guasave, en donde será el campamento, nos done el terreno para empezar de lleno, estamos en ese proceso para construir las incubadoras, también queremos un museo para que la gente conozca más el proceso de las tortugas”, agrega.

El llamado “Príncipe del acordeón” puntualiza que uno de los ejes principales del campamento es impulsar un festival anual que anime a la gente a participar en el rescate y protección de tortugas: “Sería como un congreso de tortugueros de todo Sinaloa y tener a Guasave como sede. Si nos donan el terreno podremos hacer esa inauguración y la primera reunión de tortugueros”, concluye.

Guadalajara querida

Aunque los compromisos nacionales tienen saturada su agenda, Remmy Valenzuela destaca la importancia de incluir a Guadalajara en su gira y el compromiso de regresar al Palenque de Fiestas de Octubre con un show que refleje el apoyo que, desde el inicio de su carrera, ha tenido en la capital jalisciense.

“La gente nos ha aceptado muy bien, tenemos años picando piedra aquí y aunque he vuelto al Auditorio Telmex en shows pequeños, son experiencias agradables… Son escenarios en los que he cumplido muchos sueños. Ya tenía como dos años sin regresar a Fiestas de Octubre, será un show muy bonito”.

Tras cuatro años de ausencia en los estudios de grabación, Remmy retoma con fuerza su faceta como compositor en “80 por ciento mío” con material inédito que da apertura a canciones como “Por un beso”, ya posicionada en los primeros lugares de popularidad de las plataformas digitales.

“Teníamos un buen tiempo sin lanzar canciones nuevas y pese a ello la gente nos seguía apoyando. Yo esperaba con ansías este disco, ya empezamos a tocar los nuevos temas en los conciertos, ha sido muy emocionante. Es la primera vez que pongo tantas composiciones mías en un solo disco, son ocho canciones que son muy importantes”, finaliza.

Agéndalo

Remmy Valenzuela en concierto el 27 de octubre en el Palenque de Fiestas de Octubre. Más información: palenquefiestasdeoctubre.mx