Alex Fernández vive su primer Palenque

La dinastía continúa. El pasado sábado 19 de octubre en punto de las 23:59 horas, en el marco de las Fiestas de Octubre, Alex Fernández, hijo de Alejandro y nieto de Vicente Fernández, ofreció su primer Palenque, un sueño en su carrera que estaba esperando con mucha emoción y que por fin se ha cristalizado.

En entrevista con la prensa tapatía, antes de salir al ruedo, el cantante compartió que se encontraba muy nervioso, pero contento, y que su papá y su abuelo están muy orgullosos de lo que ha logrado hasta ahora.

“Están siempre conmigo. Mi abuelo no pudo venir, mi papá tampoco, está trabajando, pero siempre me mandan la bendición, son mis angelitos y siempre me están cuidando”. Dijo además que “El Charro de Huentitán” prefirió no ir para no robarle protagonismo.

“Siento mucha felicidad, sé que es un momento muy importante no solo en mi carrera, sino en mi vida, y para mí es muy importante hacer mi primer Palenque, hasta con los medios y las personas que quiero”. Entre el público estaban su mamá y hermanas apoyándolo en este paso importante en su carrera.

Sobre los nuevos planes, dice Alex que ya se aproxima su segundo disco y que para esta placa no hay la intención o idea de hacer colaboraciones, pero tendrá un sonido más fresco, en comparación con el primero que fue más elegante. Lo que sí sigue en pie de manera independiente es que él, su padre y su abuelo, graben algún tema, “él es el más estricto (Vicente), quiere la canción perfecta; ya tenemos un tema, esperemos que este sí ya le dé el palomazo”.

Sobre el próximo disco ranchero de su padre, y ahora que él también está en el mismo género, dice que no siente que vayan a ser competencia. “Para mí no es competencia, me da gusto que mi papá regrese a la música ranchera, ahí se hubiera quedado, porque entre más salga el género y crezca, mejor para mí porque se vuelve más popular”.

Con sentimiento ranchero

A la medianoche del sábado, Alex salió al ruedo del Palenque vestido con un traje de charro de gala, durante la velada dijo que era el traje de la buena suerte, el que su padre usó el día que se casó con su madre América. Alex abrió la noche con “El jalisciense”, tema que hiciera famoso su abuelo.

“Les agradezco mucho son mis padrinos oficiales, es mi primer Palenque y que mejor que sea con ustedes, preparamos un concierto bien chingón”, le dijo a su audiencia para después interpretar “Te hubieras ido antes” y “Se me olvidó otra vez”, así también “Mujeres divinas” y una de las preferidas de su abuelo, “De qué manera te olvido”.

El mariachi que acompañó a Alex fue el Nuevo Azteca, y cada que el hijo de “El Potrillo” quería brindar, usaba la palabra “celebrar” para que la alineación tocará una estrofa de la canción “Tequila” y así gritar “salud” con su público, que lo recibió de la mejor manera, coreando con él canciones del repertorio de su padre y de su abuelo.

Luego entonó el segundo sencillo de su primer álbum “Sigue la dinastía”, “Esta vida”, de hecho durante el concierto, compartió que este su primer disco está nominado como mejor disco ranchero en los Grammy Latinos y también su canción “Te amaré” está en la terna de mejor canción ranchera.

En la rueda de prensa previa al show, señaló que cuando se enteró de la noticia, se sorprendió mucho, “mi mamá me dijo llorando, ‘¡hijo, felicidades!’ y yo no sabía de lo que estaba hablando, y (luego que se enteró) yo no lo podía creer, me dio mucho gusto, para mí los Grammy son el mejor premio que puede existir para esta carrera”.

Su mamá, su fiel admiradora

América también se dio el tiempo de conversar con la prensa, estaba emocionada de que su hijo diera su primer Palenque y en su ciudad natal. “Le agradezco a Dios por este día y por esta oportunidad, por toda la gente que vino a verlo en esta su primera vez, (un público) que está confiando de alguna manera en él”. Señala que previo al show le hizo un facial, trató de consentirlo antes de su gran noche.