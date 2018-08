Edith Márquez quiere celebrar “Contigo”

Renovarse o morir. Edith Márquez no se queda estática y es persistente en ofrecerle cosas nuevas a su público. En su nueva etapa estrena disquera, programa de televisión y regresa al género pop con su nuevo álbum de temas inéditos —“Contigo”— que se publica este viernes 24 de agosto luego de haber estado en el estilo ranchero por un par de años. El primer corte de esta placa es “Aunque sea en otra vida”, cuyo video ya alcanzó las más de nueve millones de reproducciones en YouTube.

En entrevista cuenta que estar ahora de la mano de Universal Music y Bobo Producciones le permitirá llegar con este nuevo disco a Estados Unidos y España, además de que “Contigo” saldrá simultáneamente en México y la Unión Americana. Adelanta también que como ya es una tradición, estará en el Palenque de las Fiestas de Octubre cuya fecha será el día 6 de ese mes para luego presentarse en el Auditorio Nacional el 15 de noviembre.

“Está siendo una buena época. Cada reto implica más tiempo y más dedicación, sobre todo cada disco es una expectativa de saber qué estás haciendo, qué vas a ofrecer. La gente puede decir que ya es mi disco número 12 y que ya no me preocupo, pero es al contrario, la responsabilidad es más porque el público está más al pendiente. Entre disco y disco no he parado porque me gusta seguir en contacto con la gente”.

En “Contigo” hay varias sorpresas que tiene Edith que espera que sean del agrado de sus seguidores y del nuevo público que se sume, por ejemplo, es coautora junto con Mónica Vélez y Bruno Danza de una canción que se llama “Completamente blindada”, también incluye un tema en coautoría con Kalimba y su hijo Bastián, hay baladas que son una característica esencial en su carrera y también hay dos canciones rítmicas, “Contigo no” y “Desvísteme”. El disco es producido por George Noriega.

Feliz con el cambio

Ahora que es parte de las fila de Universal Music sabe que hay un trabajo en equipo que la respalda y que le están cumpliendo lo que le prometieron y se siente satisfecha con los resultados que hasta ahora se han dado. “Hay mucha gente que interviene para que la carrera de un artista sea exitosa, yo no dejo de agradecerle a toda la gente de mi pasado, managers, disqueras y demás que creyeron en mí; incluso, los que no porque me hicieron más fuerte, me hicieron demostrar que sí se puede”.

“En este caso de Universal, estamos en conjunto con Bobo Producciones que es una de las compañías más importantes de management y de entretenimiento en nuestro país, y estoy con una compañía de discos como Universal que sin duda es la más importante y no lo digo porque estén aquí, sino porque así lo es”, señala Edith al decir que ellos le regresaron la credibilidad en su trabajo y en creer que sí podía.

“Por primera vez este disco salió simultáneamente México y Estados Unidos, estoy realmente recibiendo un gran apoyo que se está reflejando. Para mí fue muy importante porque yo venía de falsas promesas y de mentiras y pretextos, que en lo personal me pegaron mucho como artista”.

Mentora de talentos

Con respecto a ser juez en el programa dominical “La Academia”, Edith destaca que estar en televisión es la exposición más grande que un artista puede tener cada domingo, además de que es un compromiso criticar el talento y trabajo de los concursantes.

“Yo siempre lo hago con respeto y sobre todo aportándoles algo, lo que les digo es porque tengo 33 años de experiencia en el medio, pero creo que para mí ha sido importante porque me ha hecho recordar mis inicios, lo que cuesta de trabajo esta carrera, que no es fácil, ellos que están empezando de verdad que no les envidio nada porque es una carrera de mucha entrega y sacrificios, muchas veces en el plano personal”, apunta.

Confiesa que no se pensó mucho en tomar la decisión de ser parte del programa con todo y que tiene 16 años y que algunas generaciones han sido muy exitosas y otras no tanto. “La verdad es que no lo pensé mucho porque yo creo en este proyecto, pues de él sí se han desprendido grandes carreras como la de Carlos Rivera, Yuridia, Myriam, Víctor García y Yahir, todos ellos tienen una carrera que ahí van muy bien y que a diferencia de otros realitys yo no he visto ningún participante que haya salido y que tenga una carrera como las que acabo de mencionar. Entonces, yo siempre hago las cosas cuando creo en los proyectos y en las cosas que estoy participando; sino, prefiero no hacerlo”. Finaliza que no ha pensado en apoyar a algún talento de “La Academia” cuando finalice el reality, “vamos a ver quién gana, veremos más adelante”.

SABER MÁS

Ritual infalible

Edith es una perfeccionista en todo sentido, confiesa que le gusta mantenerse al tanto de todos los detalles de su carrera, incluso revisar crédito por crédito al interior de su disco, tiene un altar donde pone cada nueva placa que saca. “Desde hace varios años decidí que era algo de la buena suerte que yo compre un disco de cada uno de los nuevos, me ha funcionado bastante bien y así seguiré”.