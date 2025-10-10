A partir de este viernes 10 de octubre se realizarán una serie de eventos en los recintos más reconocidos de la ciudad para el divertimento de los tapatíos, desde conciertos, parques temáticos, obras de teatro hasta espectáculos infantiles. Revisa la selección de la agenda de la Buena Vida Life & Style y elige el mejor para tu entretenimiento.

Yuri se presentará en la Arena Guadalajara. EL INFORMADOR • J. ACOSTA.

Yuri

En el marco de su gira Icónica Tour 2025, la cantante veracruzana dará un concierto, que será un gran espectáculo de vanguardia y tecnología. La intérprete cantará durante más de dos horas los éxitos que han consolidado su carrera así como temas recientes, en un show dinámico, en el que cambiará de faceta musical con vestuarios y set visuales ofreciendo una producción de calidad.

Arena Guadalajara.

11 de octubre, 21:00 hrs.

De $502 a $2,824.

En su gira por México, Cazzu ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex. AGENCIA EL UNIVERSAL.

Cazzu

Dentro de su gira Latinaje, la cantante argentina visita la Perla Tapatía para promocionar su más reciente álbum que da nombre a esta gira, el cual contiene 14 temas como Copla, Mala Suerte, La Cueva, Inti, entre otros. El trap argentino se apoderará del escenario con una explosión de ritmos latinos con el sello único de la artista, letras intensas que elevan la figura femenina y transmiten un poderoso mensaje de esperanza.

Auditorio Telmex.

16 de octubre, 21:00 hrs.

De $720 a $2,180. $2,450 VIP.

Benny Ibarra dará un concierto en el Teatro Diana. EL INFORMADOR • H. A. FIGUEROA.

Benny Ibarra

Después de 15 años sin lanzar un álbum en solitario, el cantante y actor regresa al escenario con su sencillo Nacer una vez más, que da nombre a su gira por el país y es el primer tema de su nueva producción homónima. Por ello, visita Guadalajara para brindar un concierto en el que revivirá sus grandes canciones y presentará su nueva propuesta en vivo, en un show íntimo lleno de emoción y sentimiento.

Teatro Diana.

11 de octubre, 21:00 hrs.

De $900 a $1,900.

Los Bunkers se presentarán en concierto en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA OCESA.

Los Bunkers Unplugged

La banda chilena regresa a tierras tapatías para ofrecer un concierto más, donde ofrecerá un concierto en formato acústico con el repertorio de la grabación de "MTV Unplugged", que hace un repaso por su exitosa trayectoria y algunos temas nunca interpretados. Goza de una velada con canciones como Miño, No me hables de sufrir, Calles de Talcahuano, Quiero dormir cansado, entre otros.

Teatro Diana.

10 de octubre, 21:00 hrs.

De $550 a $1,600.

La icónica banda UB40 se presentará en el Auditorio Telmex. ESPECIAL/CORTESÍA.

UB40

Una de las bandas más icónicas del reggae y el pop británico se presentará en la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, en el que se escuchará su inconfundible sonido que fusiona ritmos caribeños con letras cargadas de conciencia social. Disfruta de una velada de éxitos y una noche de nostalgia con sus clásicos atemporales.

Auditorio Telmex.

10 de octubre, 21:00 hrs.

De $750 a $1,950. $2,750 VIP.

Panic Park se realizará del 11 de octubre al 9 de noviembre. ESPECIAL/CORTESÍA.

Panic Park

Llega octubre y el horror llega a Guadalajara con este parque temático, creado para desafiar los sentidos y enfrentar los miedos más profundos. Es un recorrido inmersivo de tres horas que lleva a los visitantes por una serie de atracciones que va de La Casa de los Gritos, un Bowling Hell, el Sanatorio hasta un gotcha en Transilvania, entre otros. La experiencia de terror se completa con una zona de bar, snacks, el campo de gotcha, un escenario con música directa, DJ, espectáculos de baila, monstruos, concursos y muchas sorpresas. Recomendado para mayores de ocho años.

Ex Bolerama Minerva

Del 11 de octubre al 9 de noviembre.

11, 12, 16 al 19, 22 de octubre al 2 de noviembre, 6 al 9 de noviembre, 16:00 a 01:00 hrs.

$300 Estudiantes. $400 General. $800 VIP con Gotcha.

La obra de teatro Conversando con el diablo dará dos funciones en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA.

Conversando con el diablo

Ernesto Laguardia y Rafael Perrín protagonizan esta obra de teatro de terror filosófico. En el rincón más oscuro de su existencia, un anciano enfrenta al diablo, no como enemigo, sino como interlocutor. En un duelo de palabras cargado de ingenio y provocación, ambos desatan una reflexión profunda sobre la moral, la fe y el abismo de la condición humana. Un duelo de mentes, las fronteras entre lo divino y lo humano, lo real y lo imaginario, revelando un terror tan antiguo como fascinante: El abismo de la propia alma. De Mauricio Pichardo basado en el libro de Esteban Román, la dirección es de Rafael Perrín.

Teatro Galerías.

10 de octubre, 20:00 hrs. 11 de octubre, 19:00 hrs.

$450, $550, $650 y $800.

Plim Plim es un espectáculo infantil que se presentará en el Teatro Galerías. ESPECIAL/CORTESÍA PLIM PLIM OFICIAL.

Plim Plim

Desde Argentina, el payaso Plim Plim y sus amigos brindarán un espectáculo familiar titulado Energía Musical, en el hará música, magia, valores y diversión para todos. Un show que despierta sonrisas, fomenta la empatía y recuerda que los pequeños actos de bondad pueden transformar el mundo.

Teatro Galerías.

12 de octubre, 17:00 hrs.

$590, $790 y $990.

Ballet Nacional de Georgia presentará El legado de Sukhishvili, 80 años de tradición en el Teatro Diana. ESPECIAL/CORTESÍA.

Ballet de Giorgia

El legendario Ballet Nacional de Georgia Sukhishvili, una de las compañías de danza más admiradas del mundo, se presentará en el escenario tapatío en el marco de su gira, que celebra El legado de Sukhishvili, 80 años de tradición. Bajo la dirección de Nino e Iliko Sukhishvilo interpretará un espectáculo electrizante que combina acrobacia, elegancia y ritmo con más de 40 bailarines en escena, música en vivo y un espectacular vestuario.

Teatro Diana.

16 de octubre, 21:00 hrs.

De $750 a $1,550.

Otros Eventos

El concierto Música por la paz se realizará en Palcco. ESPECIAL/CORTESÍA.

Illapu

“Que broten las canciones”. Conjunto Santander de Artes Escénicas. 10 de octubre, 20:00 hrs. De $400 a $1,800.

Música por la paz

Palcco. 11 de octubre, 19:30 hrs. $350.

Una noche con Ed Maverick interpretando “La nube en el jardín”

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 11 de octubre, 20:30 hrs. De $600 a $2,300.

Aperol Día De Campo

La Reserva Educaré. 12 de octubre, 14:00 hrs. $1,550.

Steven Wilson

Auditorio Telmex. 13 de octubre, 19:00 hrs. De $590 a $1,360.

XM