“Hawkeye” ya tiene fecha de estreno en Disney+ y la primera imagen fue revelada este jueves, algo que emocionó a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Fue a través de Entertainment Weekly que Marvel y Disney ofrecieron el primer vistazo de la serie protagonizada por Jeremy Renner, quien regresa como el “Vengador”, “Clint Barton”.

En las imagen también aparece “Kate Bishop” (Hailee Steinfeld).

De acuerdo con el sitio especializado, Renner dijo que “Kate”es una joven de 22 años y es una gran fan de su personaje, y la relación que hay entre estos dos crece, sin embargo, también crea una avalancha de problemas para “Clint”.

“Hawkeye” es creada por Allan Heinberg y Jim Cheung, y se estrenará en Disney+ el próximo miércoles 24 de noviembre.

Disney también compartió la imagen exclusiva de "Hawkeye" en redes sociales. ESPECIAL

Disney+: ¿Quién es "Kate Bishop"?

“Kate” apareció por primera vez en la década de los 2000 en los cómics “Young Avengers” (“Los jóvenes vengadores”) cuando “Clint” murió, por lo que ella tomó el manto de “Hawkeye”. Sin embargo, ambos lucharon codo a codo contra el crimen en cómics de 2012 y 2015.

“Hawkeye” será oficialmente la próxima serie del UCM en live-action que procede a “Loki” —que confirmó una segunda temporada tras su fin en Disney+—. No obstante, hay que recordar que la animación “What If... ?” se estrenará en la plataforma y los eventos del multiverso serán vitales para la fase 4 del UCM.

Otras series que esperan su estreno en Disney+ son “Ms. Marvel”, “Secret Invasion” y “She-Hulk”. Por su parte, las películas de Marvel que van al cine este año son “Eternals”, “Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos” y “Spider-Man: No way home”.

