Continúa la actividad del futbol internacional este viernes 10 de octubre de 2025. Los duelos prometen emociones y goles para disfrutar en casa o en cualquier dispositivo.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos juegos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy viernes 10 de octubre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

Alebrijes Oaxaca vs Club Atlético La Paz | 19:00 horas | Canal por confirmar |

Cancún FC vs Irapuato | 19:00 horas | AYM Sports |

Venados vs Tepatitlán FC | 20:00 horas | Canal por confirmar |

Partidos hoy viernes 10 de octubre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

León vs Pachuca | 17:00 horas | Tubi |

América vs Tigres | 19:00 horas | ViX Gratis, Liga BBVA MX Femenil YouTube, TUDN, Nu9ve |

Xolos vs Monterrey | 21:00 horas | Tubi |

Partidos hoy viernes 10 de octubre de 2025 – Amistoso EN VIVO

Argentina vs Venezuela | 18:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy viernes 10 de octubre de 2025 – Eliminatorias Mundial 2026 (CAF y Europa) EN VIVO

Sudán del Sur vs Senegal | 06:00 horas | FIFA+ |

Togo vs República del Congo | 07:00 horas | FIFA+ |

Sudán vs Mauritania | 07:00 horas | FIFA+ |

Seychelles vs Costa de Marfil | 07:00 horas | FIFA+ |

Gambia vs Gabón | 07:00 horas | FIFA+ |

Kazajistán vs Liechtenstein | 08:00 horas | SKY Sports |

Ruanda vs Benín | 10:00 horas | FIFA+ |

Zimbabue vs Sudáfrica | 10:00 horas | FIFA+ |

Lesoto vs Nigeria | 10:00 horas | FIFA+ |

Santo Tomé vs Túnez | 10:00 horas | FIFA+ |

Bélgica vs Macedonia del Norte | 12:45 horas | SKY Sports |

Francia vs Azerbaiyán | 12:45 horas | SKY Sports |

Alemania vs Luxemburgo | 12:45 horas | SKY Sports |

Suecia vs Suiza | 12:45 horas | SKY Sports |

Islandia vs Ucrania | 12:45 horas | SKY Sports |

Irlanda del Norte vs Eslovaquia | 12:45 horas | SKY Sports |

Kosovo vs Eslovenia | 12:45 horas | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF