Disney+: Revelan más imágenes de Hailee Steinfeld en serie de "Hawkeye"

Hace unos días se confirmó que Hailee Steinfeld interpreta a “Kate Bishop” en la serie de Marvel “Hawkeye”, cuyo estreno será en la plataforma de Disney+. Ahora, se han difundido en redes sociales más imágenes de la actriz mientras se encuentra en producción.

En las imágenes se puede ver el traje que utilizará “Bishop” en la pantalla chica, así como su arco y flecha, muy similar al diseño del “Vengador” y su mentor “HawKeye” (Jeremy Renner), quien extrañamente aparece sin su atuendo de superhéroe.

First look at Hailee Steinfeld in her Kate Bishop outfit ���� �� @CreamOrScream pic.twitter.com/ovmkkrLUPX

Today in the East Village, @Marvel brought the @disneyplus series 'Hawkeye' to 4th Street, complete with in-costume leads Hailee Steinfeld & Jeremy Renner — and Lucky the Pizza Dog! (Who's a good boy?!)



Pics by @Joy_of_photos pic.twitter.com/dlthdD6En3