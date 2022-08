¿Cuándo será la final de "La Academia"? Esto sabemos

El reality más longevo de TV Azteca, "La Academia", el cual cumple 20 años con el desarrollo de la generación número 13, ya está en la recta final. Este domingo, el director de la escuela musical de alto rendimiento, Alexander Acha, reveló datos importantes con respecto al desenlace del concurso.

Luego de saberse que Rubí no iba a cantar ayer domingo por las secuelas que le dejó el Covid-19 y que el sábado pasado resultó expulsado Santiago, la producción adelantó algunos cambios que el público verá en las últimas galas, por ejemplo, se revelará la tabla de posiciones con los votos para cada alumno, sin embargo, no se sabrá quién tiene más puntuación o menos, para no influir en la decisión de la gente. Alexander, además avisó que a la final llegarán solo cinco alumnos, por lo que solo uno más será expulsado, actualmente permanecen: Mar de Ecuador, Cesia de Honduras, Nelson de Guatemala, Andrés de Sonora, Rubí de San Luis Potosí y Eduardo de Estados Unidos.

Y también reveló el director que la final se va a dividir en dos galas programadas para los días sábado 13 y domingo 14 de agosto. Este fin de semana la invitada musical fue Chiquis, quien el sábado cantó sus éxitos y el domingo rindió tributo a su madre Jenni Rivera, también por el escenario desfilaron el fin de semana Los Dos Carnales, Lety López, Carlos Quezada y Myriam Montemayor.

El sábado 30 de julio, Alexander Acha y Lolita Cortés protagonizaron un encontronazo donde hasta gritos hubo, discutieron tras la presentación de Andrés, donde Lolita sigue criticando el desempeño de los maestros hacia los concursantes y las rencillas se siguieron manifestando ayer domingo. Finalmente adelantó Vanessa Claudio, conductora del reality, que este próximo fin de semana subirán al escenario de "La Academia", OV7 y "La reina grupera", Ana Bárbara, quien es parte de la mesa de críticos.

FS