La Granja VIP 2025: Lista de famosos en el nuevo reality show que inicia hoy domingo

TV Azteca apuesta fuerte con La Granja VIP 2025, un programa que promete revolucionar la televisión mexicana al reunir a 16 figuras del espectáculo en un entorno completamente distinto al que están acostumbrados: el campo. Lejos del glamour y las comodidades, los famosos deberán enfrentarse a labores rurales y convivir bajo la mirada constante de las cámaras, transmitidas las 24 horas del día.

Esta producción, realizada en alianza con Fremantle, busca ofrecer una experiencia auténtica y llena de tensión. A diferencia de otros realities, los participantes permanecerán aislados durante 10 semanas, realizando actividades propias del campo, como sembrar, cuidar animales o limpiar corrales, mientras enfrentan retos físicos y dinámicas de eliminación semanales. El público tendrá la última palabra al decidir quién sigue en competencia.

Con un formato ambicioso y una mezcla de personalidades explosivas, “La Granja VIP 2025” se perfila como un competidor directo de “La Casa de los Famosos México”, que concluyó su tercera temporada el pasado 5 de octubre, y del programa “Quién es la Máscara”, de Televisa, cuyo estreno coincide con el nuevo reality de Azteca.

Participantes confirmados de La Granja VIP México 2025

Hasta ahora, se han revelado 10 nombres de los 16 famosos que aceptaron dejar atrás la vida urbana para adentrarse en este reto rural.

1.- Alfredo Adame

El actor y conductor Alfredo Adame Von Knoop vuelve a la pantalla con su característico temperamento. Conocido por su paso por Hoy y su participación en Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí! (que ganó en 2022), también formó parte de Abandonados: Asia, la ruta del dragón y La Casa de los Famosos de Telemundo, reality al que calificó como “fraude” tras su eliminación.

2.- Jawy Méndez

El cantante y conductor de Venga La Alegría Fin de Semana, Luis Alejandro Méndez González, mejor conocido como Jawy Méndez, tiene experiencia en programas de competencia como Exatlón México, MasterChef Celebrity 2024 y Acapulco Shore, donde protagonizó una mediática relación con Manelyk González.

3.- Kim Shantal

Con más de 11 millones de seguidores en Instagram, Kim Shantal es una de las influencers mexicanas más populares. Su energía, autenticidad y conexión con el público joven la convierten en una figura clave dentro del elenco.

4.- Sandra Itzel

La actriz Sandra Itzel regresa a la televisión después de destacar en El Señor de los Cielos, Así se Baila y MasterChef Celebrity México. También es cantante y fue parte de La Sonora Dinamita. Su vida personal ha estado marcada por polémicas, como su relación con Adrián Di Monte, exintegrante de La Casa de los Famosos México, a quien denunció por violencia.

5.- Alberto del Río ‘El Patrón’

El reconocido luchador Alberto del Río, conocido en el ring como El Patrón, tiene una trayectoria internacional en WWE y AAA. En fechas recientes, se enfrentó a Ricky Banderas ‘El Mesías’ y El Hijo del Vikingo por el Megacampeonato de AAA, aunque no logró vencer en ninguna de las dos ocasiones.

6.- César Doroteo ‘Teo’

El creador digital César Doroteo, famoso por su canal Pepe y Teo junto a Ricardo Peralta, regresa al formato de competencia tras participar en La Isla: Desafío en Turquía, donde ganó la simpatía del público por su carisma y humor.

7.- Manola Díez

Con una sólida carrera en televisión y teatro, Manola Díez es recordada por su papel de Pepa en Rebelde, además de participar en Soy tu dueña, La Patrona y La Rosa de Guadalupe. En realities, ya formó parte de Big Brother VIP 3 y Hotel VIP.

8.- Kike Mayagoitia

El conductor Kike Mayagoitia, figura habitual de Venga la Alegría Fin de Semana, busca consolidar su trayectoria dentro de la pantalla al integrarse a La Granja VIP 2025. Su versatilidad lo posiciona como uno de los competidores más equilibrados.

9.- Lis Vega

La vedette cubana Lis Vega tiene una larga carrera en televisión. Ha sido parte de Otro Rollo, Big Brother VIP, Exatlón México y MasterChef Celebrity 2023. También ha participado en telenovelas como Contra viento y marea (2005), Duelo de pasiones (2006) y Tormenta en el paraíso (2008). Actualmente mantiene una relación con Ryan Hoffman, hermano de YosStop.

10.- Omahi

El influencer Omar Gil, conocido en redes como Omahi, suma más de 30 millones de seguidores en TikTok. Su contenido se basa en sketches, bromas y música electrónica, ámbito en el que también se desempeña como DJ.

Cuándo y dónde ver La Granja VIP 2025

El estreno será el domingo 12 de octubre de 2025 a las 8:00 p.m. (hora del centro de México) por Azteca Uno. Además, el contenido 24/7 estará disponible en Disney+, donde los seguidores podrán seguir cada detalle del encierro.

El programa contará con transmisiones diarias y temáticas distintas para mantener la atención del público durante toda la semana:

Domingo – 8:00 p.m.: Gala principal y eliminación.

Lunes – 9:00 p.m.: Competencia del capataz.

Martes – 9:00 p.m.: Nominaciones.

Miércoles – 9:00 p.m.: Asamblea de estrategias.

Jueves – 9:00 p.m.: Día de salvación.

Viernes – 9:00 p.m.: Día de traición.

