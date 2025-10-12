Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 13 al 19 de octubre

Aries

Querido Aries, actualmente el Sol se encuentra en Libra, un signo que comparte contigo la Cruz Cardinal, la misma cruz de iniciadores. Así como tú abriste la primavera, Libra da inicio al otoño. Estos signos están en oposición, junto con Cáncer y Capricornio, que marcan los solsticios de verano e invierno respectivamente.

Durante estos días, es posible que sientas el impulso de emprender cosas nuevas o distintas. Tal vez los planes recientes no salieron como esperabas, pero recuerda: muchas veces perder puede ser ganar. No te preocupes, dale tiempo al tiempo.

Con los cambios planetarios actuales y la próxima luna nueva en Libra el 21 de septiembre, esta semana será propicia para el crecimiento, el aprendizaje y la maduración. Como el “bebé del zodiaco”, tu autenticidad y entusiasmo te hacen transparente y divertido, aunque a veces te sorprenda cómo reaccionan los demás.

Aprovecha la fase de luna menguante para reflexionar, analizar y definir tus objetivos personales y profesionales.

Tauro

Tauro, este es un momento para avanzar, triunfar y aprovechar las oportunidades que se presenten sin demasiada reflexión. Urano, que estuvo en tu signo durante años, regresa temporalmente del 7 de noviembre al 3 de febrero, trayendo energías de acción y cambios.

Es tiempo de completar lo que dejaste pendiente y cerrar ciclos, actuando con prudencia y paciencia. Las relaciones y contactos familiares y sociales te serán útiles para avanzar rápidamente. Además, surgirán trámites o decisiones importantes que requerirán tu atención para concretar asuntos pendientes.

Esta semana también puede traer un reencuentro romántico que te llenará de emociones, especialmente si no tienes una relación estable actualmente.

Géminis

Géminis, esta semana será de evolución, crecimiento y aprendizaje. Es un período en el que comenzarás a identificar quién debe estar en tu vida y quién no. Las experiencias recientes te han permitido madurar y ver las cosas desde una perspectiva más amplia.

Los días 16 y 17 de octubre serán especialmente importantes, con reuniones o eventos que podrían ofrecerte nuevas oportunidades y propuestas favorables para tu futuro inmediato. Si estás gestionando trámites o proyectos, estos recibirán resultados positivos, respaldados por la buena fortuna de Júpiter.

Cáncer

Cáncer, esta es una semana de reconocimiento y recompensas. La luna menguante invita a la introspección y al análisis de tu vida personal, familiar y profesional. Es un buen momento para evaluar tus planes y objetivos, especialmente si sientes que no te han dado el lugar que mereces.

Mantén la calma, guarda tus estrategias y observa las oportunidades. Los cambios que se avecinan serán positivos, con posibilidad de crecimiento económico, profesional y personal. Para quienes buscan nuevas oportunidades, este es un momento ideal para organizarse y planificar cuidadosamente.

Leo

Leo, si logras mantener la calma y no dejarte influir por comentarios ajenos, podrás aprovechar al máximo esta semana, que será exitosa y mágica. Los días 13, 14 y 15 serán particularmente importantes.

Con Venus ingresando a Libra y Plutón directo, recibirás oportunidades económicas, aumentos o cierres favorables de situaciones pendientes. Mantén la serenidad, evita confrontaciones innecesarias y aprovecha el periodo para recibir recompensas y consolidar tus logros.

Virgo

Virgo, los próximos días serán clave para la realización de lo que has estado esperando. La energía del eclipse solar parcial en tu signo activará oportunidades y transformaciones que pueden haber estado en tu vida durante años. A partir del 15 de octubre, notarás cambios significativos que consolidarán tus proyectos y objetivos.

Tu intuición será tu mejor guía; confía en tus percepciones y mantén tu atención en lo que realmente importa. Habrá noticias y eventos familiares que te llenarán de alegría y te recordarán la importancia de valorar a quienes están a tu lado.

Libra

Queridos Libra, con Venus en su signo hasta el 6 de noviembre y el Sol en Libra junto con Plutón directo, esta semana se presenta como un periodo de renacimiento y transformación. Es tiempo de dejar de preocuparse por agradar a los demás y comenzar a priorizar tus necesidades y deseos.

Los cambios en tu manera de pensar, sentir y actuar favorecerán tanto tu economía como tus proyectos personales. Debes ser quien tome la iniciativa y empuje las oportunidades; lo que antes estaba bloqueado o estancado comenzará a moverse, aunque no tan rápido como quisieras.

Esta etapa también está marcada por la pasión y la creatividad, beneficiando a todos los Libra de Sol y ascendente, especialmente en temas de arte, amor y economía.

Escorpión

Escorpión, la rueda de la fortuna gira a tu favor. No es tiempo de dudar, sino de actuar. Te encuentras en tu ciclo de Saturno, los últimos 52 días antes de tu cumpleaños, un periodo que puede traer cambios profundos en tus emociones, carácter y forma de pensar.

La semana favorece la abundancia, el éxito y la prosperidad, especialmente en proyectos que ya están en marcha. Es momento de cerrar ciclos, alejarte de personas que agotan tu energía y rodearte de nuevas amistades que aporten valor a tu vida. Tu enfoque ahora está más en ti y en tu familia, priorizando tu bienestar y crecimiento personal.

Sagitario

Sagitario, este es un ciclo de consolidación y nuevas oportunidades. Después de un año con altos y bajos en distintos aspectos de tu vida, estás en un momento para poner límites y tomar decisiones claras. Este periodo favorece acuerdos, negociaciones y relaciones en paz, evitando conflictos innecesarios.

Octubre y noviembre serán meses propicios para viajes, cambios de vivienda o remodelaciones, así como para reencuentros románticos y momentos de introspección personal. Venus en Libra te apoyará, especialmente en asuntos amorosos y de conexión emocional.

Capricornio

Capricornio, esta semana trae resultados positivos en tu ámbito laboral y profesional. Trámites, negociaciones y proyectos pendientes avanzan y se consolidan, lo que te permitirá recibir reconocimiento económico y justicia en tus méritos.

Evita involucrarte en chismes o comentarios improductivos; tu inteligencia, prudencia y capacidad de análisis te permitirán tomar decisiones acertadas. Además, se presentan oportunidades nuevas y favorables en tu vida familiar, laboral y económica, consolidando tu posición y proyectos futuros.

Acuario

Acuario, con Plutón directo en tu signo, se abren oportunidades para recibir todo lo que mereces. Este es un momento para reconocer tu valía y abrirte a nuevas propuestas, proyectos y oportunidades. No tomes decisiones apresuradas; escucha y evalúa todo con calma.

La semana trae noticias importantes, incluyendo una propuesta laboral inesperada y un resultado que estabas esperando. Es un periodo de expansión y prosperidad en todos los aspectos de tu vida, siempre que mantengas tu centro y evites a personas negativas o que no aporten a tu crecimiento.

Piscis

Piscis, Marte te impulsa a avanzar y a tomar las riendas de tu vida. Es momento de salir de tu zona de confort y de actuar en beneficio propio, sin dejarte condicionar por los demás. La energía actual favorece la toma de decisiones importantes en tu vida personal, laboral y profesional.

Gracias al eclipse en Virgo del 21 de septiembre y su influencia hasta el 21 de octubre, los cambios que realices ahora serán duraderos y positivos, fortaleciendo tu autoestima, tu amor propio y la relación con tus seres queridos.

Con información de Mizada Mohamed

MF