La Granja VIP 2025: Quienes son los participantes del reality que inicia HOY

TV Azteca lanza un nuevo proyecto que busca revolucionar la televisión mexicana: “La Granja VIP 2025”, un reality show transmitido las 24 horas en el que 16 celebridades deberán dejar atrás el glamour y adaptarse a la vida rural, enfrentando las exigencias del trabajo en el campo.

Con una producción de gran escala y un grupo de participantes con personalidades fuertes, el programa se perfila como un rival directo de “La Casa de los Famosos México”, cuya tercera temporada concluyó el pasado 5 de octubre, y también de “¿Quién es la Máscara?”, el exitoso formato musical de Televisa que estrenó su séptima edición el mismo día.

“La Granja VIP México” es una creación original de TV Azteca en conjunto con Fremantle, compañía responsable de varios realities internacionales. La propuesta apuesta por mostrar una convivencia auténtica, donde los famosos estarán aislados en una granja, vigilados por cámaras las 24 horas del día durante 10 semanas.

A lo largo de la competencia, los participantes deberán realizar diversas labores del campo, como sembrar, alimentar animales, limpiar establos y participar en retos físicos. Además, cada semana habrá nominaciones, competencias y eliminaciones, mientras que el público tendrá la última palabra al decidir quién continúa en el juego mediante su voto.

El elenco confirmado de “La Granja VIP 2025”

El reality reunirá a personalidades del entretenimiento, el deporte y las redes sociales, todas dispuestas a dejar la comodidad para asumir el desafío de la vida rural. Hasta ahora, se han confirmado 10 de los 16 participantes que formarán parte del programa.

Alfredo Adame

Actor y conductor, conocido por su carácter temperamental y su participación en programas como Hoy. Fue ganador de Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí! (2022) y también formó parte de Abandonados: Asia, la ruta del dragón. Participó en La Casa de los Famosos de Telemundo, a la cual calificó como “fraude” tras su eliminación.

Jawy Méndez

Luis Alejandro Méndez González, mejor conocido como Jawy, es cantante, conductor de Venga la Alegría Fin de Semana y peleador profesional. Su carrera en realities incluye Exatlón México, MasterChef Celebrity 2024 y Acapulco Shore, donde protagonizó una mediática relación con Manelyk González.

Kim Shantal

Con más de 11 millones de seguidores en Instagram, Kim Shantal es una de las influencers mexicanas más populares. Su carisma y conexión con la audiencia digital la convierten en una de las figuras más llamativas para atraer al público joven.

Sandra Itzel

La actriz y cantante vuelve a la pantalla tras participar en El Señor de los Cielos, Así se baila y MasterChef Celebrity México. También fue parte de La Sonora Dinamita. Su vida personal ha sido mediática por su relación con Adrián Di Monte, exintegrante de La Casa de los Famosos México, a quien denunció por violencia.

Alberto del Río “El Patrón”

Famoso luchador con una extensa trayectoria en la WWE y AAA. Recientemente enfrentó a Ricky Banderas “El Mesías” y a El Hijo del Vikingo en el Megacampeonato de AAA, aunque sin conseguir la victoria.

César Doroteo “Teo”

Conocido por su canal de YouTube Pepe y Teo, que comparte con Ricardo Peralta, Teo se ha consolidado como creador de contenido auténtico y divertido. En La Isla: Desafío en Turquía conquistó al público gracias a su carisma y sentido del humor.

Manola Díez

La actriz ha participado en producciones como Rebelde, Soy tu dueña, La Patrona y La Rosa de Guadalupe. Su experiencia en realities incluye Big Brother VIP 3 y Hotel VIP.

Kike Mayagoitia

Conductor habitual de Venga la Alegría Fin de Semana, Kike Mayagoitia busca consolidar su carrera al integrarse a La Granja VIP 2025. Su versatilidad y actitud positiva lo colocan como uno de los concursantes más equilibrados del grupo.

Carolina Ross

Originaria de Sinaloa, la cantante aporta el toque musical del reality. Fue tercer lugar de La Voz México 2013 y ha compartido escenario con figuras como Andrea Bocelli, Grupo Firme y Christian Nodal. En 2022 interpretó el Himno Nacional durante la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Gennady Golovkin.

Lis Vega

La vedette cubana ha formado parte de Otro Rollo, Big Brother VIP, Exatlón México y MasterChef Celebrity 2023. También actuó en telenovelas como Contra viento y marea, Duelo de pasiones y Tormenta en el paraíso. Actualmente mantiene una relación con Ryan Hoffman, hermano de YosStop.

Un desafío rural con sabor a competencia

“La Granja VIP 2025” promete combinar el drama, el esfuerzo físico y las tensiones de la convivencia en un entorno completamente diferente al que los famosos están acostumbrados. Sin lujos ni privilegios, los participantes deberán demostrar su capacidad de adaptación, trabajo en equipo y resistencia ante la vida campestre.

El programa marca el regreso de TV Azteca a los realities de formato intensivo, apostando por una propuesta fresca y llena de conflictos que seguramente dará mucho de qué hablar en las próximas semanas.

BB