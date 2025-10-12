Niño Prodigio: Horóscopo semanal del 13 al 19 de octubre

Aries

Esta semana, Aries, deja de nadar contra la corriente y permite que la vida te guíe. Hay algo que no está funcionando y lo sabes; ha llegado el momento de aceptarlo y soltar esa obsesión que solo te desgasta. El universo te pedirá que no seas terco y, cuando lo hagas, todo comenzará a fluir con armonía. Te sorprenderá lo bien que se acomodan las cosas cuando dejas ir.

Tauro

Tauro, esta semana el universo te invita a detenerte y revisar con calma lo que estás haciendo, ya sea en el ámbito profesional o personal. No evites las preguntas difíciles, porque las respuestas que surjan te darán claridad. Reflexionar te permitirá ajustar el rumbo y avanzar con más certeza.

Géminis

Géminis, llegó el momento de dar estructura a tus ideas. No basta con pensarlas: llévalas a la acción. Un proyecto importante puede tomar forma si te organizas, y puede que encuentres el socio ideal para hacerlo realidad. Sabes quién es esa persona, así que no temas tocar esa puerta.

Cáncer

Cáncer, una emoción del pasado podría resurgir para ser sanada. No la confundas con una señal para revivir lo que ya terminó. Los fantasmas del pasado deben cortarse de raíz, o terminarán drenando tu energía. Acepta, perdona y suelta: solo así encontrarás paz.

Leo

Leo, durante estos días sentirás la necesidad de arrancar de raíz a alguien de tu vida. Puede tratarse de un amigo, un familiar o alguien más cercano, pero sabes que su presencia te drena. Aunque al principio te duela, al final te invadirá una sensación de paz. Lo que se va, aunque duela, deja espacio para lo nuevo.

Virgo

Virgo, esa tristeza o melancolía que has sentido últimamente comenzará a disiparse. El universo te ayudará a sanar esa herida y a liberar el peso que llevas en el corazón. Confía en que todo sucede por una razón, y pronto comprobarás que ese malestar tenía un propósito. Muy pronto volverás a sentirte en paz.

Libra

Libra, algo que creías estable podría tambalear, pero no es motivo de preocupación: el cambio te mostrará un nuevo enfoque que no habías considerado. Recuerda que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Confía en el proceso y en las oportunidades que surgen del movimiento.

Escorpio

Escorpio, alguien podría ayudarte esta semana a reconocer un error que no habías querido ver. No sientas vergüenza: aceptar tus fallas te hará crecer y te permitirá actuar con más nobleza. Ser humilde y reconocer tus propias sombras te hará más fuerte y más sabio.

Sagitario

Sagitario, tus palabras serán medicina para alguien muy cercano. Esta semana tendrás la capacidad de expresar verdades con calma, ternura y amor, iluminando el camino de esa persona. Tu sinceridad y empatía abrirán sus ojos y fortalecerán el vínculo entre ustedes.

Capricornio

Capricornio, esta será una buena semana para romper la rutina y hacer algo diferente. Sal, disfruta, ve a un evento o planifica unas vacaciones; tu cuerpo y mente lo necesitan. También es momento de cuidar tu sistema nervioso, que ha estado un poco alterado. Un descanso o cambio de ambiente te hará muy bien.

Acuario

Acuario, esta semana la clave no está en pensar más, sino en actuar con conciencia. Regresa a tu centro y reflexiona sobre tus orígenes: ahí encontrarás la razón de lo que estás viviendo. Comprender la raíz de las cosas te dará la claridad que necesitas para avanzar.

Piscis

Piscis, el universo te pedirá que pongas atención en tu entorno familiar. Dedica tiempo a armonizar tu hogar: limpia, reordena o decora con elementos que transmitan calma. Enciende un incienso o una vela con precaución y permite que la energía fluya. Respira, relájate y disfruta de la paz que crearás.

