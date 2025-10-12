¿Katy Perry y Justin Trudeau confirman romance? Son vistos juntos en un yate (FOTOS)

La cantante estadounidense Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau son vistos juntos y se aclaran más las especulaciones sobre su relación sentimental luego de ser captados en actitudes cariñosas a bordo del Caravelle, el yate privado de la artista, frente a las costas de Santa Bárbara, California, a finales de septiembre.

Las imágenes, publicadas por Daily Mail, muestran a la pareja compartiendo abrazos y besos, lo que despejó cualquier duda sobre la naturaleza de su vínculo. Un turista que presenció el momento desde una embarcación de avistamiento de ballenas relató que “ella acercó el yate y comenzaron a besarse”.

El político fue identificado por el tatuaje del cuervo Haida que porta en su brazo izquierdo, un símbolo indígena canadiense que lo ha acompañado durante su carrera pública.

Durante el encuentro, Perry, de 40 años, lucía un traje de baño negro mientras disfrutaba un descanso de su gira mundial Lifetimes. Trudeau, de 53 años, vestía solo un pantalón de mezclilla. Según el medio británico, ambos se mostraron relajados y muy cercanos, sin preocuparse por la presencia de otros visitantes en la zona.

Daily Mail UK released photos of Katy Perry and former Canadian Prime Minister Justin Trudeau kissing on Katy’s yacht in California. pic.twitter.com/I1SD7KvwpM— Katy Perry Today (@todaykatyp) October 11, 2025

Los rumores sobre su relación surgieron semanas atrás, tras la visita de la cantante a Montreal, donde fueron vistos cenando en el restaurante Le Violon y paseando juntos por Mount Royal Park.

Fuentes cercanas citadas por Cosmopolitan aseguraron que “Katy está muy interesada en él” y que ambos “se gustan mucho”, aunque su comunicación ha sido intermitente debido a sus agendas personales.

Trudeau, quien se separó en 2023 de Sophie Grégoire después de 18 años de matrimonio y tres hijos, habría encontrado en Perry “un soplo de aire fresco”, según allegados. La artista, por su parte, terminó su relación con Orlando Bloom a mediados de este año, con quien comparte una hija de cinco años y mantiene una convivencia basada en el respeto.

Pese a la gran exposición mediática, ni Perry ni Trudeau han hecho declaraciones oficiales. Amigos de la cantante afirman que ella se mantiene enfocada en su carrera y que prefiere manejar la relación con discreción.

Mientras tanto, la atención del público sigue puesta en ambos: ella continúa con el éxito de su gira internacional, y él, alejado de la política, mantiene un perfil reservado que podría facilitar esta nueva etapa personal.

