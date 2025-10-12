Esposa de Salinas Pliego responde si el empresario se lanzará para presidente

En un reciente video publicado en redes sociales, María Laura Medina, la actual cónyuge de Ricardo Salinas Pliego , realizó la publicación de un video en el que aclara si el empresario se lanzará como candidato a la presidencia de México en 2030.

En un video sobrio y con un tono muy mesurado, Medina afirma que mucha gente le ha cuestionado si Salinas Pliego se postulará como candidato presidencial en las próximas elecciones, ante lo que ella responde: " El objetivo no es llegar a una silla presidencial 'por llegar', el verdadero objetivo es mucho más profundo: devolverle el poder a los ciudadanos, engrandecer a México y llevarlo al lugar que merece ."

La actual esposa del dueño de Banco Azteca aclara además que Salinas no busca un título en la política mexicana, sino " transformar realidades " mediante la construcción, organización y apertura de caminos para generar un ambiente de prosperidad.

" Esa misma visión y capacidades son las que hoy se requiere que se pongan al servicio de la nación. Lo digo, no solo como su esposa, sino también como mexicana, y como madre, quiero que mis hijos, mis nietos y las futuras generaciones hereden un México fuerte, justo y organizado. Una verdadera república donde podamos vivir con libertad y con dignidad. ", dijo María Laura.

A pesar de que la cónyuge del también dueño de TV Azteca no aclaró si él se encuentra formando un partido político o si efectivamente buscaría postularse como candidato, María Laura afirmó que Salinas Pliego sí busca que en México exista " seguridad, justicia, respeto a la división de poderes ".

" Los invito a sumarse para lograr el objetivo de todos los mexicanos: tener un mejor país. ", concluyó. Al final del video aparece lo que podría ser un logo para una campaña política: México Libre y Grande.

Ricardo Salina Pliego ha declarado públicamente que aún es demasiado pronto para decidir si se postulará como candidato a la presidencia en las elecciones de 2030.

Por lo pronto, es bien sabido que el empresario niega que sus compañías tengan deudas fiscales, mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho pública su deuda millonaria en algunas ediciones de "La Mañanera", buscando presionarlo y argumentando que todos deben pagar lo que deben, incluso los empresarios.

