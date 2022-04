Chespirito: ¿Habrá bioserie de Roberto Gómez Bolaños? Esto dice Florinda Meza

Se desconoce por completo la bioserie que se hará sobre Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", comentó Florinda Meza, quien por 45 años fue pareja del actor, siendo de que ella debería ser legalmente informada.

No se le ha informado a Florinda Meza

De acuerdo al testamento, la actriz indicó que figura como la curadora, por lo cual le confiere cualquier cosa que se relacione con su marido, cosa que no está sucediendo.

No siempre se ha respetado, no siempre se les ha dado la calidad que Roberto hubiera exigido", dijo durante un evento público."(De la serie) De eso no estoy ni enterada, me entero cada vez que me preguntan (la prensa). Yo voy a hacer mi propia biografía, y en ella tendría que estar Roberto, viví más tiempo con él que sin él, y en la biografía de Roberto tendría que estar yo, porque de sus 85 años, 40 vivió sin mí y 45 conmigo, o sea, no hay manera de separar al uno del otro", expresó.

Desde el 2019 se prepara la serie

Desde 2019 se informó la preparación de una serie sobre la vida de "Chespirito" la cual aún no se ha concretado.

Lo que ya se vio fue el anuncio para una plataforma de streaming en el que, mediante el uso de tecnología digital, se colocó el rostro del comediante a un actor, quien a su vez estaba vestido como "El Chavo del 8" y entabla conversación con Eugenio Derbez."Está muy bien hecho, me encantó y está bonito. No me extraña porque Eugenio no haría una porquería", apuntó Florinda Meza a la prensa.

Florinda Meza formó parte del cuadro de actores de Gómez Bolaños en las emisiones "El Chavo del 8", "El chapulín colorado", "La chicharra y Los caquitos", interpretando diversos personajes como "Doña Florinda" y "La chimoltrufia".

MV