En recientes documentos judiciales presentados por Angelina Jolie, la actriz revela que busca una compensación económica como consecuencia de su doloroso divorcio con Brad Pitt, calificando el proceso como “difícil y traumático”. Esta batalla legal, que parecía haberse cerrado después de ocho años, ha resurgido con nueva fuerza.

Una de las disputas entre los exesposos comenzó cuando Pitt demandó a Jolie tras la venta de su participación en la bodega Chateau Miraval, adquirida durante su matrimonio.

Más tarde, el actor exigió que la famosa revelara los correos electrónicos intercambiados con su equipo legal. Sin embargo, Jolie argumenta, en un documento obtenido por US Weekly, que dichos correos están protegidos por el privilegio abogado-cliente. Además, la actriz exige el pago de 33 mil dólares para cubrir sus honorarios legales.

“Los acontecimientos que me llevaron a separarme de mi exmarido fueron emocionalmente difíciles para mí y para nuestros hijos”, se lee en los documentos.

En su solicitud, Jolie menciona que, en su momento, cedió el control y la residencia de sus casas familiares en Los Ángeles y Miraval a Pitt, sin recibir compensación alguna, con la esperanza de asegurar que él pudiera tener tranquilidad en su trato con ella después de tan oscuros momentos.

La actriz también menciona el doloroso impacto de perder la casa familiar, a la que no ha podido regresar con sus hijos debido a los traumáticos eventos que desencadenaron el divorcio. En busca de estabilidad, Jolie decidió mudarse a una nueva casa y alquiló una propiedad mientras encontraba algo más adecuado.

CT