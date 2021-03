Tras varios días de rumores sobre el regreso de Chris Evans como el “Capitán América” en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Kevin Feige —el presidente de Marvel Studios— respondió al respecto.

Feige dijo a Entertainment Weekly que se trató de un “rumor”.

“Ya casi no respondo que no a nada porque las cosas siempre me sorprenden con lo que sucede, pero ese rumor, creo, fue disipado bastante rápido por el propio hombre”, dijo al medio especializado.

El rumor del regreso de Chris Evans como el “Capitán América” fue impulsado por Deadline, quienes afirmaron que Evans estaba en conversaciones para regresar como “Steve Rogers” sin ofrecer muchos detalles.

El tema sobre los superhéroes de Marvel que regresará a la pantalla grande ha sido un objetivo constante entre los fans. Lo mismo sucedió con Robert Downey Jr. y su personaje “IronMan”.

Lo que sí es un hecho es que Marvel Studios estrenará este viernes su segunda serie exclusiva de Disney+ “Falcon y el Soldado del Invierno” tras la exitosa serie “WandaVision”, también del UCM.

AC