Chris Evans toca el piano y enamora a sus fans

Chris Evans dio de qué hablar en redes sociales luego de haber compartido una “historia” en su cuenta de Instagram mientras ensaya con el piano.

Aprendiendo una de mis favoritas

El actor de “Avengers” demostró su talento para la música con el tema “Rue des trois frères” de Fabrizio Paterlini.

“Aprendiendo una de mis favoritas de Fabrizio Paterlini”, escribió Evans.

El video rápido se viralizó por varias plataformas de Internet y logró posicionarse como tendencia, por comentarios de sus fans que destacaron el talento que tiene el actor.

“Me tiene embobada la manera en que toca el piano, la cara y la sonrisita, ya no hay dudas Chris Evans es perfecto”, “Chris Evans tocando el piano? Lo que merezco” y “Acabo de ver la historia donde el amor de mi vida está tocando el piano (...) ¿Hay algo que este joven no haga bien?”, se lee entre los comentarios de Twitter.

Me tiene embobada la manera en que toca el piano, la cara y la sonrisita, ya no hay dudas Chris Evans es perfecto �� pic.twitter.com/7CQAixTEiA — ro¹ᴰ ����⍟�� ˡᵒᵛᵉˢ ᶜᵉᵛᵃⁿˢ donghae day ♡ (@adoreyou_chris) November 25, 2020

Chris Evans tocando el piano? Lo que merezco pic.twitter.com/QwokShyvSh — ♡Bego♡ (@begonchi4) November 25, 2020

Acabo de ver la historia donde el amor de mi vida (@ChrisEvans) está tocado el piano.

Quedé: ��������������������❤

¿Hay algo que este jóven no haga bien?

I'm so in love with him ❤�� — Geniee �� (@Geneziz_torres7) November 25, 2020

Ver a @ChrisEvans tocando el piano me acaba de dar 10 años de vida �� — ⎊ Iron Man ⎊ (@vero_perez_297) November 25, 2020

Una de las mejores cosas que paso este año

Es tener a Chris Evans �� en Instagram ���� — ��������_�������� ���� (@StrangerGameCap) November 25, 2020

Ay dioso Chris Evans no subas videos tocando el piano porque me derritoOooOoOo ���� — aho (@aleheo01) November 25, 2020

¿Hay algo más hermoso que Chris Evans?

Sí, Chris Evans tocando piano.

Adjunto pruebas: pic.twitter.com/3dGI9QDIBJ — ����́. (@karlimarrr) November 25, 2020

AC