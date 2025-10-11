Horóscopo Negro para HOY 11 de octubre

ARIES (21 marzo-20 abril).

Cuando la Luna entre en Cáncer, la energía bajará un poco, y eso te vendrá de maravilla. El ritmo se vuelve más lento, más emocional. Vas a sentir la necesidad de refugiarte, de protegerte de todo lo que te exige más de la cuenta. Y está bien. No pasa nada por parar.

TAURO (21 abril-20 mayo).

La Luna menguante en Géminis te ayudará a despejar la mente, a poner en orden tus pensamientos y a encontrar una lógica detrás de todo lo vivido. Te sentirás más comunicativo, más dispuesto a hablar de lo que te pasa o incluso a reírte de tus propias tormentas.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio).

La Luna menguante en tu signo te recarga de energía social, te abre las puertas a nuevas conversaciones y a encuentros que te harán sonreír sin forzarlo. Hay algo muy bonito en el aire, algo que te devuelve las ganas de salir, hablar y disfrutar sin tanto filtro.

CÁNCER (22 junio-22 julio)

Cuando la Luna llegue a tu signo, todo se recolocará. Te sentirás más fuerte, más tú. Es como si de repente el alma respirara y recordaras quién eres, lo que vales y lo mucho que te ha costado llegar hasta aquí.

LEO (23 julio-22 agosto).

No te desgastes por los dramas ajenos ni te sientas culpable por elegirte. Si algo te pesa, si alguien te roba la calma o te deja con la sensación de vacío, pon distancia. No todo el mundo tiene la capacidad de sostener tu luz sin querer apagarla.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre).

La Luna menguante en Géminis activa tu mente, te llena de ideas, proyectos y planes que podrían convertirse en algo grande si los trabajas con constancia. Estás recuperando tu enfoque, tu ambición y ese orden interno que habías perdido entre tanto caos.

LIBRA (23 septiembre-22 octubre).

La Luna menguante en Géminis te empujará a mirar más allá de las pequeñas piedras del camino. Esas decepciones, esos roces, esas personas que no te acompañan ahora… no son el centro de tu historia. Son capítulos sueltos, nada más.

ESCORPIO (23 octubre-21 noviembre).

Este fin de semana mereces un descanso real, Escorpio. Haz algo bonito solo por ti, sin planear, sin expectativas. Come bien, duerme más, ríe más.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre).

La Luna menguante en Géminis te tendrá pensativo, con la cabeza a mil por hora. Quieres resolverlo todo, entenderlo todo, pero hay cosas que simplemente no tienen sentido… ni lo tendrán. La gente no siempre cambia, Sagitario.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero).

La Luna menguante pasa por Géminis y Cáncer, y eso te afecta más de lo que imaginas. En Géminis te acelera la mente, te llena de pensamientos, de listas infinitas de cosas que “deberías” estar haciendo. Pero cuando la Luna llegue a Cáncer, justo frente a ti, la vida te va a pedir una cosa muy clara: parar.

ACUARIO (22 enero-19 febrero).

Este fin de semana déjate sorprender. Llevas tiempo con la coraza puesta, como si te costara abrirte a lo bueno por miedo a perderlo después. Pero la vida te está preparando para algo distinto, algo que te va a devolver la ilusión. Puede ser una persona, una oportunidad, un cambio que no esperabas.

PISCIS (20 febrero-20 marzo).

Cuando la Luna pase a Cáncer, tu energía se suaviza. Todo se vuelve más emocional, más cálido, más tuyo. Es el momento perfecto para cuidar de ti, para reconectar con tu cuerpo y con tu paz. Rodéate de personas que te hagan sentir en casa, incluso si no estás físicamente en ella.

Con información del Horóscopo Negro.

AO

