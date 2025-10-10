Billie Eilish protagonizó un momento de euforia y violencia por parte de un fan , la cantante se bajó del escenario en Kaseya Center, donde dio inicio con la etapa norteamericana de su gira Hit Me Hard and Soft.

Cuando la cantante de 23 años saludaba a sus fanáticos mientras caminaba por la barricada, uno de ellos la jaló y le torció el brazo de una manera muy violenta.

Tanto así que un guardia de seguridad intervino inmediatamente y empujó a la multitud hacia atrás, mientras Billie se echó su larga cabellera negra hacia atrás y continuó cantando un tanto contrariada.

El hombre que jaló con brusquedad a Billie Eilish fue retirado del concierto , así lo informó el sitio TMZ.

El momento se ha viralizado en redes sociales.

¿Quiés es Billie Eilish?

En 2015, a los 13 años, Billie grabó y publicó en SoundCloud su sencillo debut "Ocean Eyes" , canción escrita y producida por su hermano Finneas O'Connell, alcanzando viralidad rápidamente y dando inicio a su carrera artística.

En 2020 interpretó el tema principal de la película de James Bond No Time to Die. Ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 2022 con “What Was I Made For?” para la película de Barbie.

En 2024, lanzó su tercer álbum, Hit Me Hard and Soft, con sencillos exitosos como "Birds of a Feather", que alcanzó el #1 en Billboard Global 200.

Con sólo 23 años, se ha convertido en la intérprete más joven en lograr cien millones de oyentes mensuales en Spotify, según la revista Billboard.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL