CEO de Coca-Cola aclara si retiraría patrocinio del Super Bowl

En horas recientes, debido a la tensión que se ha despertado entre el gobierno de Estados Unidos y el cantante Bad Bunny, usuarios de redes sociales han esparcido rumores de acerca del posible retiro del patrocinio de Coca-Cola del Super Bowl si el puertorriqueño se presenta en el show del medio tiempo. Sin embargo, es la propia multinacional quien desmiente estos rumores.

El CEO de Coca-Cola, James Quincey , no ha amenazado con retirar su patrocinio del Super Bowl, simplemente porque no lo patrocina. Según ha confirmado la compañía a un medio de verificación estadounidense, miembro de la Red Internacional de Verificación (IFCN), " ese rumor es inventado y completamente falso ". Además aclara que " no patrocina el Super Bowl ".

El portal Lead Stories contactó con un portavoz de la empresa de alimentación, quien negó la veracidad de ese rumor, y que Coca-Cola esté entre los patrocinadores de uno de los eventos más seguidos en todo el mundo, en el que una buena parte de las marcas más importantes se anuncian.

Por otro lado, la propia Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) , anunció que el cantante puertorriqueño protagonizará el espectáculo musical que tendrá lugar en el descanso del partido del 8 de febrero en el Levi's Stadium, California, y que está patrocinado por Apple Music.

Esta desinformación surgió a raíz de las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , que calificó el hecho de que Bad Bunny actuara en el Super Bowl de una decisión " absolutamente ridícula ". El mandatario dijo no saber quién es ni tampoco por qué la NFL lo ha elegido para protagonizar la famosa actuación de la final. " Es una locura ", concluyó.

La elección de Bad Bunny para actuar como artista principal en el Super Bowl del próximo 8 de febrero ha generado una ola de críticas entre las filas republicanas, que reprochan que su música sea en español.

