Esta es la mejor película mexicana de terror, según la Inteligencia Artificial

Es octubre y la necesidad de consumir historias de terror se multiplica y contagia. Mientras unos buscan los nuevos estrenos en el cine, para otros es oportunidad de revisitar los clásicos y volver a sentir el gusto por el temor.Por ello, en esta ocasión le hemos pedido a Grok, la Inteligencia Artificial (IA) de X, que identifique a una película mexicana, de entre el largo historial de producciones, como la mejor en el género. Esta es su respuesta.Basándose en listas críticas, recepciones en festivales y legado histórico, Hasta el viento tiene miedo (1968, dirigida por Carlos Enrique Taboada) se destaca como la más aclamada y representativa. Es un clásico del terror gótico mexicano que revolucionó el género al mezclar atmósfera opresiva, leyendas locales y un enfoque en el miedo infantil, influyendo en generaciones de cineastas como Guillermo del Toro.Ambientada en un internado para niñas, sigue a un grupo de alumnas castigadas durante las vacaciones que despiertan al espíritu vengativo de una estudiante suicida. La fotografía curada, los sonidos ambientales (viento, crujidos) y la exploración de temas como la culpa y la represión crean un terror sutil pero inolvidable.Dirigida por Taboada, considerado el "maestro del terror mexicano", la película elevó el género más allá de monstruos genéricos (como vampiros o momias de los 50) hacia lo psicológico, incorporando elementos folclóricos y sociales de México. Fue nominada a 8 Ariel (ganó en dirección y guion), es un referente en antologías como las de IMDb y Time Out México.Actualmente la puedes ver en Tubi para aderezar tu octubre terrorífico.Algunas otras que fueron consideradas por la IA son las siguientes: Alucarda (1977), El vampiro (1957), Veneno para las hadas (1984), Cronos (1993) y Km 31 (2006).