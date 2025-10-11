La Ciudad de México amaneció con ambiente templado y cielo parcialmente nublado, pero de acuerdo con el reporte matutino de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), este sábado 11 de octubre se prevé clima de lluvias fuertes en distintas zonas de la capital, principalmente hacia el sur de la ciudad.

El organismo indicó que, después del mediodía, se espera un incremento en la nubosidad y posibles precipitaciones acompañadas de viento del noreste con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, y rachas que podrían alcanzar los 40 km/h.

La temperatura máxima pronosticada para hoy es de 22 grados Celsius, mientras que durante la noche el termómetro descenderá a 16°C. Para las primeras horas del domingo 12 de octubre se prevé un amanecer fresco, con temperaturas cercanas a los 13°C en gran parte del Valle de México.

En cuanto al volcán Popocatépetl, el pronóstico de desplazamiento de ceniza señala que, en caso de presentarse alguna emisión, esta se dirigiría hacia el suroeste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana y tomar precauciones en caso de lluvia fuerte, como evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables, así como retirar objetos que puedan caer de balcones o azoteas.

Este fin de semana, el clima en la CDMX tendrá momentos cálidos con condiciones lluviosas, por lo que se sugiere llevar paraguas o impermeable y mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas.

*Con información de SUN

