Difícil cierre semanal para el peso; rompe el techo de las 19 unidades por dólar

El cierre de la semana para el peso mexicano frente el dólar fue complicado; la moneda nacional es afectada por amenazas arancelarias

Por: SUN .

El dólar despidió la semana en 19.08 pesos en sucursales de Banamex, 23 centavos por arriba del jueves. ESPECIAL / CANVA

El cierre semanal en la cotización del peso mexicano frente al dólar estadounidense fue complicado y la moneda nacional resultó afectada.

El dólar se vendió en más de 19 pesos en ventanillas bancarias debido a las amenazas comerciales de Estados Unidos contra China y el desplome del real brasileño, de acuerdo con analistas.

El dólar despidió la semana en 19.08 pesos en sucursales de Banamex, 23 centavos por arriba del jueves. Al mayoreo, el tipo de cambio acabó sobre 18.59 unidades y significó una depreciación del peso de 1.1%, la más severa desde el 28 de julio pasado, de acuerdo con la agencia Bloomberg.

La moneda mexicana fue afectada por el escalamiento de las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China, dijo Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.

En respuesta a que el gobierno de China presentó nuevas restricciones a sus exportaciones de tierras raras y otros materiales críticos, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que a partir del 1 de noviembre aplicará un arancel de 100% a todas las importaciones provenientes del gigante asiático, adicionales a los que ya se están vigentes, y también impondrá controles a las ventas de software crítico.

Quiroz también relaciona el comportamiento del peso con el desplome del real brasileño, ante las preocupaciones fiscales en el país sudamericano, que redujeron el atractivo de las divisas emergentes en operaciones de carry trade.

