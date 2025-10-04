Sábado, 04 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Estas rutas del transporte público se detendrán el domingo 5 de octubre

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Secretaría de Transporte informa cambios en rutas de camiones para el domingo 5 de octubre. ESPECIAL

Secretaría de Transporte informa cambios en rutas de camiones para el domingo 5 de octubre. ESPECIAL

Este domingo 5 de octubre algunas rutas del transporte público detendrán su circulación momentáneamente para permitir una caminata en calles del Centro Histórico de Guadalajara y en Tlajomulco de Zúñiga.

Las vialidades que serán cerradas en Guadalajara son las siguientes: calle Independencia entre las calles Mariano Bárcena y Contreras Medellín. El circuito continúa con cierre en Contreras Medellín de Independencia hasta José María Morelos. Los caminantes descenderán por José María Morelos hasta la Catedral de Guadalajara, ubicada a la altura de Avenida Fray Antonio Alcalde. Por último, la caminata terminará en el Jardín de la Reforma al que se llegará por Alcalde.

Por ello, las siguientes rutas de camiones del transporte público detendrán sus derroteros a partir de las 6:30 horas del domingo 5 de octubre:

  • T14A-C02
  • T14A-C03
  • T14A-C04 y vías
  • T14B
  • T14B-C01
  • T14B-C02
  • T14B-C03
  • T15 dos Templos
  • T15-C04 y vías
  • T15-C06 y vías
  • SITREN L3

Por otro lado, la Secretaría de Transporte de Jalisco informó que algunas rutas del transporte público también pausarán su circulación en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Serán las siguientes:

  • Cajititlán - San Juan Evangelista
  • San Juan - San Lucas - San Miguel
  • Tlajomulco - Cajititlán – Arvento
  • San Isidro - Pisa - San Miguel Cuyutlán

Ante estos cambios en la circulación, se pide a la población tomar el tiempo suficiente para lograr sus traslados alrededor del Área Metropolitana de Guadalajara.

