Este domingo 5 de octubre algunas rutas del transporte público detendrán su circulación momentáneamente para permitir una caminata en calles del Centro Histórico de Guadalajara y en Tlajomulco de Zúñiga.

Las vialidades que serán cerradas en Guadalajara son las siguientes: calle Independencia entre las calles Mariano Bárcena y Contreras Medellín. El circuito continúa con cierre en Contreras Medellín de Independencia hasta José María Morelos. Los caminantes descenderán por José María Morelos hasta la Catedral de Guadalajara, ubicada a la altura de Avenida Fray Antonio Alcalde. Por último, la caminata terminará en el Jardín de la Reforma al que se llegará por Alcalde.

Por ello, las siguientes rutas de camiones del transporte público detendrán sus derroteros a partir de las 6:30 horas del domingo 5 de octubre:

T14A-C02

T14A-C03

T14A-C04 y vías

T14B

T14B-C01

T14B-C02

T14B-C03

T15 dos Templos

T15-C04 y vías

T15-C06 y vías

SITREN L3

Por otro lado, la Secretaría de Transporte de Jalisco informó que algunas rutas del transporte público también pausarán su circulación en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Serán las siguientes:

Cajititlán - San Juan Evangelista

San Juan - San Lucas - San Miguel

Tlajomulco - Cajititlán – Arvento

San Isidro - Pisa - San Miguel Cuyutlán

Ante estos cambios en la circulación, se pide a la población tomar el tiempo suficiente para lograr sus traslados alrededor del Área Metropolitana de Guadalajara.

OB