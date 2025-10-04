Fiestas de Octubre 2025: Comida que puedes probar en la feria de Guadalajara

Las Fiestas de Octubre 2025 en Guadalajara no solo maravillan a los visitantes por sus juegos mecánicos, el tradicional Palenque o los conciertos en el Auditorio Benito Juárez, sino que también se han consolidado como un escaparate gastronómico que combina lo mejor de la cocina mexicana y tapatía con propuestas modernas capaces de conquistar a todos los visitantes.

Este año, del 3 de octubre al 4 de noviembre, la feria celebrará su edición número 60, y junto con sus espectáculos y atracciones, ofrecerá un recorrido culinario que refleja más de medio siglo de historia. Entre antojitos típicos, platillos tradicionales y opciones innovadoras, la comida vuelve a ser uno de los mayores atractivos de esta tradición entrañable del occidente de México.

Comida que puedes probar en las Fiestas de Octubre 2025

En las Fiestas de Octubre podrás encontrar clásicos que identifican a Guadalajara en todo el país:

Tortas ahogadas, el platillo más famoso de la ciudad, con salsa de jitomate o chile de árbol.

Carne en su jugo, una receta jalisciense tradicional que se disfruta caliente.

Lonches de pierna, servidos con jitomate y chile jalapeño.

Flautas de pollo, crujientes y acompañadas con crema, lechuga y salsa verde.

Antojitos mexicanos para toda la familia

Pero eso no es todo. Si buscas algo rápido y delicioso, los tacos al pastor nunca fallan, sobre todo acompañados de salsa y un vaso de agua fresca. Para el postre, nada como los churros especiales, rellenos o bañados con cajeta, Nutella o lechera. También podrás saborear huaraches, que mejoran aún más con un toque de salsa picante.

Y para cerrar con algunas sugerencias entre la amplia oferta, además de la comida típica, la feria ofrece propuestas innovadoras como las banderillas coreanas, muy populares entre los jóvenes y que se han convertido en un éxito en redes sociales.

Las Fiestas de Octubre celebran 60 años en 2025

En el año de 1965, las Fiestas de Octubre surgieron como una forma de impulsar el turismo en Guadalajara. Aunque en sus inicios se realizaron en el Parque Agua Azul, desde 1984 la sede oficial es el Auditorio Benito Juárez, al norte de la ciudad. Hoy en día, la feria es un espacio donde se mezclan la cultura local, diversión, comida y música para todas las edades.

Este 2025, no pierdas la oportunidad de disfrutar de sus espectáculos, juegos, y, por supuesto, de probar los platillos que hacen de las Fiestas de Octubre una experiencia única en Jalisco.

