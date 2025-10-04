Celebran mejoras en las Fiestas de Octubre 2025

Las Fiestas de Octubre 2025 comenzaron con un ambiente festivo y con la aprobación generalizada del público, que desde el primer día destacó las mejoras en la logística e infraestructura del recinto ubicado en el Auditorio Benito Juárez. Nuevos accesos, espacios renovados y una imagen que refleja la identidad jalisciense fueron algunos de los cambios más comentados por los asistentes durante la jornada inaugural.

Desde el ingreso, visitantes como José Manuel y Mónica López notaron las transformaciones. “Hay muchas modificaciones en esta edición; desde la entrada se pueden apreciar las mejoras. Ahora sí siento identidad jalisciense desde que entramos”, expresó Mónica, entusiasmada al observar los nuevos detalles que adornan el espacio. Su acompañante, José, coincidió al señalar que “aún no recorremos todas las zonas, pero lo que vemos nos ha gustado y mucho. Hay referencias puntuales a La Catedral, La Minerva, Chapala, los agaves, Los Arcos y Tlaquepaque. La misma entrada general ahora sí está muy bonita”.

La imagen renovada del recinto parece ser uno de los mayores aciertos de esta edición. Para muchos, las Fiestas de Octubre representan una tradición y punto de encuentro familiar.

Luis Sandoval, quien acudió junto a su hermana María y sus padres, Fernando y Yolanda, celebró que el evento mantenga ese espíritu. “Es una tradición venir en familia. Siempre venimos el primer día para ver qué hay de nuevo y hemos notado nuevos stands que antes no había”, compartió Luis. Su hermana agregó con una sonrisa. “También la zona de comida luce diferente, parece que hay más oferta”.

La gastronomía, como cada año, sigue siendo uno de los grandes atractivos del festival. Para visitantes como Jaime Cortés, la experiencia no estaría completa sin disfrutar los antojitos y bebidas típicas del estado. “Siempre que venimos parte del recorrido es echar el taco, probar los antojitos mexicanos, bajarlo con un buen tejuino o una cerveza y después buscar a la famosa ‘monja’ para subirnos al juego mecánico donde está. Y claro, terminar comprando nuestro cobertor del tigre… espero que ese sí no me lo hayan quitado”, comentó entre risas.

Aunque la renovación de espacios fue motivo de conversación, algunos asistentes llegaron con un objetivo muy específico: disfrutar del concierto inaugural de Sebastián Yatra, quien abrió oficialmente el foro principal de las fiestas con su Entre Tanta Gente Tour. Patricia, quien acudió con sus amigas Rosa y Rebeca, explicó. “Hoy no estaremos recorriendo las fiestas, eso será otro día. Lo de hoy es disfrutar de mi artista favorito, Sebastián Yatra. Espero que haya mejor sonido respecto a ediciones pasadas”.

CT