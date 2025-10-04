El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) no prevé lluvias para este sábado 4 de octubre, pero eventualmente regresarán, hacia la próxima semana. Aquí la información sobre el clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, por la mañana, bancos de niebla en zonas de la región; ambiente templado a fresco y frío en zonas altas de Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido en la región, cielo nublado con lluvias puntuales intensas en Michoacán (centro, sur y oeste), lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Colima, y lluvias fuertes en Nayarit, acompañadas con descargas eléctricas. Las lluvias podrían propiciar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el crecimiento en los niveles de ríos y arroyos. Viento del oeste y suroeste de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 80 km/h y olas de 2.5 a 3.5 metro de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y rachas de viento de hasta 45 km/h en Nayarit.

Meteored prevé hoy en Guadalajara nubes y claros la mayor parte del día. Esta mañana las temperaturas estarán alrededor de los 19 °C y por la tarde en torno a los 26 °C. Durante la noche, las temperaturas estarán cercanas a los 20 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 7 km/h.

Lluvia en Guadalajara

Hoy % de probabilidad de lluvia 27 -- 13 °C Domingo 50% de probabilidad de lluvia 27 -- 15 °C Lunes 60% de probabilidad de lluvia 26 -- 17 °C Martes 80% de probabilidad de lluvia 27 -- 15 °C

Existe mayor probabilidad de que las lluvias se presenten en Guadalajara a partir del próximo domingo.

Clima nacional

Para hoy, la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se desplaza lentamente y cerca de las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Su amplia circulación originará lluvias puntuales intensas en Michoacán y Guerrero, lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Colima y puntuales fuertes en Nayarit, vientos fuertes y oleaje elevado en los estados mencionados.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

