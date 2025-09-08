Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 9 al 14 septiembre

Aries

La carta del Mago ilumina el camino y anuncia días de buena suerte, ideales para abrirse a proyectos de expansión y concretar acuerdos laborales.

Las jornadas se perfilan como decisivas para reuniones, revisiones y contactos con personas del extranjero que podrían marcar una diferencia en su vida profesional.

Tauro

El Emperador se manifiesta como símbolo de reacomodo y disciplina. Aunque el ritmo será exigente y cargado de responsabilidades, la fortaleza interna será clave para salir adelante.

Plutón impulsará procesos de transformación que abarcan desde asuntos familiares hasta trámites relacionados con créditos, divorcios o pensiones.

Géminis

El Juicio representa recompensas inesperadas y la llegada de sorpresas agradables. Un obsequio, una compensación o incluso la compañía de una mascota podrían alegrar sus días.

La advertencia de las cartas es clara: será necesario mantener el orden y no dispersar la energía en demasiadas tareas a la vez.

Cáncer

El Ermitaño anuncia un periodo de organización y claridad. Esta semana se favorecerán los trámites, documentos y gestiones importantes como pasaportes o visas.

Además, el Sol llama a recargar energías en la naturaleza y a abrirse a experiencias nuevas que aporten vitalidad.

Leo

La carta del Loco simboliza un proceso de madurez y de liberación de cargas del pasado. Se vislumbran recompensas económicas, reconocimientos laborales y la llegada de una propuesta que podría abrir puertas en ámbitos relacionados con la política o el servicio público.

Reuniones y compromisos familiares también estarán presentes.

Virgo

El As de Oros marca una semana de celebración y renovación en plena temporada de cumpleaños. Este ciclo traerá alegrías, estabilidad y la oportunidad de dejar atrás experiencias negativas.

Se anuncian reuniones familiares, invitaciones a bodas o celebraciones, así como la posibilidad de iniciar proyectos vinculados a la cocina, los alimentos o las relaciones públicas.

Libra

La carta del Mundo anuncia un ciclo de movimientos y transformaciones profundas. Es el momento de hacer maletas, de iniciar trámites de extranjería y de abrirse a nuevas posibilidades en el extranjero, ya sea en Canadá, Europa o Estados Unidos.

También será un periodo favorable para pedir aumentos, incentivos o ascensos en trabajos relacionados con empresas internacionales, maquiladoras o instituciones gubernamentales.

Escorpión

La carta del Sol ilumina la semana con éxito, estabilidad económica y salud renovada. El martes será tu mejor día, marcado por juntas laborales, contrataciones y proyectos que traerán riqueza y estabilidad.

En el terreno personal, deberás evitar relaciones prohibidas, tóxicas o amores del pasado que ya no aportan nada positivo a tu vida.

Sagitario

La carta de la Templanza, guiada por el arcángel Miguel, protegerá al signo durante esta semana, aportándole paciencia y equilibrio.

Aunque tu naturaleza es impulsiva y ansiosa, este ciclo invita a darle tiempo al tiempo y confiar en que los contratos laborales y cierres de negocios llegarán en el momento justo.

Capricornio

La carta del tarot “La Torre” indica que es un periodo propicio para el crecimiento y la madurez en el ámbito profesional.

Es un buen momento para avanzar en tus estudios universitarios y buscar un empleo mejor remunerado, lo cual contribuirá a tu bienestar personal. La carta también aconseja ser precavido y evitar fraudes o inversiones riesgosas, analizando cuidadosamente cada decisión antes de actuar.

Acuario

La carta del Carruaje marca un camino de avances y determinación. Será un tiempo para recuperar lo perdido y cerrar círculos, especialmente en lo emocional, aunque sin intención de retomar relaciones pasadas, sino de sanar y avanzar con mayor claridad y firmeza.

Piscis

La Rueda de la Fortuna anuncia un ciclo de ascenso y prosperidad económica. Será un tiempo favorable para nuevos contratos, pagos pendientes y orden en documentos importantes como pasaporte, seguros o impuestos.

El jueves se presenta como su mejor día, y además una empresa extranjera podría ofrecer oportunidades de crecimiento y estabilidad a largo plazo.

Con información de Mhoni Vidente

